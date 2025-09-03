Lịch thi đấu U.23 Việt Nam - U.23 Bangladesh hôm nay: Tự tin giành chiến thắng

T HỂ HIỆN ĐÚNG SỨC MẠNH

HLV Kim Sang-sik thành công ở VN với chức vô địch AFF Cup 2024 và vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 nhờ cách dùng người và tiếp cận trận đấu hợp lý. Trong cả hai danh hiệu này, ông Kim đều đặt dấu ấn đậm nét nhờ xây dựng được tính cạnh tranh liên tục để thổi bùng ngọn lửa cống hiến của các cầu thủ. Tính hiệu quả được áp dụng uyển chuyển giúp đội tuyển VN và U.23 VN "lột xác" thấy rõ. Đặc biệt, cách nhập cuộc chậm, chắc nhưng hiệu quả đã giúp U.23 VN tiến bộ hơn qua từng trận. Phía trước ông Kim sẽ là mặt trận châu lục, nơi U.23 VN bước vào vòng loại giải U.23 châu Á 2026 với mục tiêu xếp nhất bảng C. Trận ra quân gặp U.23 Bangladesh sẽ có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt khi đối thủ này là ẩn số sau một loạt sự bổ sung cầu thủ chất lượng.

Đội U.23 VN (phải) tự tin lấy trọn 3 điểm ở trận ra quân Ảnh: Nguyên Khang

Đội U.23 Bangladesh có 3 cầu thủ ngoại kiều, bên cạnh Cuba Mitchell (đang đá tại Anh, 20 tuổi) là tiền vệ công Tanil Fahmeed Salik (Anh, 19 tuổi) và hậu vệ trái Zayyan Ahmed (Mỹ, 21 tuổi). Đây là những cầu thủ trẻ có thể hình tốt, được đào tạo bài bản ở Anh, Mỹ. Việc đại diện Nam Á có gần 2 tháng hội quân, tập huấn tại Bahrain cho thấy họ ấp ủ tham vọng làm nên bất ngờ ở giải lần này.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik tin tưởng vào lứa cầu thủ đã được thử lửa qua giải CFA China Team 2025 (Trung Quốc) và giải U.23 Đông Nam Á 2025. U.23 VN tự tin thể hiện đúng sức mạnh của mình để đánh bại U.23 Bangladesh.

N ỀN TẢNG KINH NGHIỆM

So với giải U.23 Đông Nam Á, đội U.23 VN có sự thay đổi khi tiền đạo Thanh Nhàn đã trở lại. Cầu thủ của PVF-CAND nổi bật với khả năng tấn công trong cả hai sơ đồ 3-4-3 hoặc 3-5-2. Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, sức mạnh lớn nhất của U.23 VN đến từ nền tảng kinh nghiệm của cả tập thể. Gần như toàn bộ đội U.23 VN đều đang đá chính từ 1 - 3 mùa V-League, họ được thử lửa ở môi trường đỉnh cao nên giàu kinh nghiệm trận mạc. Đặc biệt nhiều cầu thủ như Quốc Việt, Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Khang, Văn Trường… đã kinh qua nhiều giải đấu lớn như U.23 châu Á, SEA Games, ASIAD hay cùng đội tuyển VN đá Asian Cup.

Ông Đoàn Minh Xương nhận định: "Vốn kinh nghiệm dày dạn ở cả các giải trẻ cấp châu lục lẫn V-League sẽ là nền tảng cực kỳ vững chắc cho đội U.23 VN. Đó là lợi thế ngay cả HLV Park Hang-seo cũng không có được với lứa cầu thủ đá tại Thường Châu 2018. Trong tay ông Kim hiện tại không có những ngôi sao hoa mỹ kiểu Công Phượng, Quang Hải… nhưng ngược lại là tập thể mạnh, có kỷ luật và tinh thần đồng đội rất tốt. Họ không đem đến những chiến thắng hào nhoáng với tỷ số đậm, nhưng luôn biết cách bóp nghẹt và tỏa sáng đúng lúc để dứt điểm. Nói cách khác, kỳ vọng của HLV Kim Sang-sik là lứa U.23 VN hiện tại sẽ đủ sức gánh vác trọng trách tại đội tuyển VN năm 2027. Vì vậy, thắng U.23 Bangladesh là điều bắt buộc vì chúng ta mạnh hơn họ. Đối thủ đang tiến bộ, có những cầu thủ ngoại kiều từng ăn tập tại Anh và Mỹ. Nhưng xét trên bàn cân thì họ vẫn chưa phải là đối thủ ngang tầm với U.23 VN. Mấu chốt của trận đấu sẽ là đội U.23 VN phải tiếp tục thể hiện được phong độ và hiệu quả như đã thể hiện trên đất Indonesia vừa qua".

Ngoài ra, sân Việt Trì vẫn là "thánh địa" bất bại của đội U.23 VN, chứng kiến các đội bóng dưới thời HLV Park Hang-seo, Philippe Troussier và nay là Kim Sang-sik chưa thua trận nào.

Trận đấu cũng hứa hẹn nhiều cảm xúc khi rất đông người hâm mộ sẽ phủ kín sân Việt Trì để cổ vũ cho U.23 VN. Điều đó sẽ khơi dậy động lực chiến thắng cho học trò HLV Kim Sang-sik.

Trận đấu phát trên VTV5, VTVgo, FPT Play.