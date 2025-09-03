Đội hình xuất phát U.23 Việt Nam: Khi ông Kim thách thức quân… mình!

Đội U.23 Việt Nam sau bàn thắng của Công Phương ở chung kết giải U.23 Đông Nam Á 2025 ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ông Kim giữ kín đội hình xuất phát U.23 Việt Nam

Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có trận mở màn vòng loại giải U.23 châu Á 2026 bằng trận ra quân gặp đối thủ U.23 Bangladesh lúc 19 giờ ngày 3.9 trên sân Việt Trì, với mục tiêu xếp nhất bảng C để đoạt vé dự ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất châu lục.

Nếu hàng phòng ngự mang lại nhiều niềm tin về sự ổn định của thủ môn Trung Kiên, bộ 3 trung vệ Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh và phần nào là 2 biên Phi Hoàng, Anh Quân thì việc dự đoán đội hình xuất phát khu vực giữa sân và đặc biệt là hàng công sẽ khó khăn hơn.

Có một thực tế dù là AFF Cup 2024, vòng loại Asian Cup 2027 hay gần nhất là giải U.23 Đông Nam Á 2025, HLV Kim Sang-sik luôn bảo mật tối đa những dự tính của mình, đến phút cuối mới công bố đội hình xuất phát.

Đội tuyển U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025 với thành tích toàn thắng ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ông Kim làm điều đó tốt đến nỗi nhiều lần gây bất ngờ cho chính quân mình, như Văn Khang đá chính mở đầu AFF Cup 2024 trước khi Văn Vĩ xuất hiện, Hai Long và Ngọc Quang bừng sáng ở vòng knock-out.

Hay ở giải U.23 Đông Nam Á, không ai ngờ được Xuân Bắc sẽ thế chỗ Thái Sơn ngoạn mục và hiệu quả như thế, hoặc "cậu út" Công Phương bất ngờ được trao niềm tin khi được đá chính và đền đáp bằng bàn thắng quyết định vào lưới chủ nhà Indonesia ở chung kết.

Bản thân các đội tuyển quốc gia dưới tay ông Kim cũng không cố định bám theo một khuôn mẫu mà linh hoạt chuyển đổi giữa sơ đồ 3-4-3, 3-5-2 thậm chí là chuyển sang chơi 4 hậu vệ để tăng quân số phía trên khi cần.

Ẩn số hàng công U.23 Việt Nam

Ông Kim Sang-sik luôn đem đến bất ngờ trong đội hình xuất phát đội U.23 Việt Nam ảnh: Ngọc Linh

Dựa vào cách HLV Kim Sang-sik dùng quân ở 2 trận knock-out giải U.23 Đông Nam Á 2025, bao gồm bán kết và chung kết, có thể dự đoán Xuân Bắc sẽ có vị trí thấp nhất ở hàng tiền vệ, được che chắn bởi sự cơ động và sải chân tranh chấp mạnh mẽ của Xuân Trường.

Quân số phần còn lại của 1/3 sân đối thủ sẽ phụ thuộc vào cách bố trí của ông Kim. Nếu đội tuyển U.23 Việt Nam đá với sơ đồ 3-5-2, Văn Khang sẽ đá tự do gần khu vực cấm địa, để châm bóng lên cho 2 tiền đạo.

Cặp tiền đạo đó sẽ là Đình Bắc và một đồng đội khác, với đối tác sẽ đến từ một trong hàng loạt ứng cử viên Quốc Việt, Viktor Lê, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn... mỗi người một cá tính chơi bóng đặc sắc khác nhau.

Văn Trường là chỗ dựa vững chắc ở tuyến giữa U.23 Việt Nam ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong số này, Thanh Nhàn đang là cái tên rất đáng chú ý khi đảm bảo được sự kết nối liên lạc giữa tuyến dưới với Đình Bắc, di chuyển bóng rộng để tận dụng không gian trống mà sự càn lướt của Đình Bắc để lại.

Nếu HLV Kim Sang-sik lựa chọn sơ đồ cân bằng hơn là 3-4-2, thì Xuân Bắc và Văn Trường sẽ "gánh" tuyến giữa, trong khi Văn Khang và Thanh Nhàn sẽ đá tiền đạo ở 2 biên của Đình Bắc. Nhưng đừng quên cậu em trẻ Công Phương đang ghi điểm rất mạnh trên đất Indonesia.

Tất nhiên, như đã nói việc ông Kim Sang-sik thích làm nhất là đặt ra bài toán đố cho đối thủ, tặng những món quà bất ngờ trong đội hình xuất phát. Nhưng đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tặng kèm cả những thách thức từ tập thể trẻ trên sân tất cả như một, chung sự ăn ý, gắn kết và quyết tâm chiến thắng.