Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đối thủ nặng ký của U.23 Việt Nam thắng kịch tính Singapore: U.23 Yemen có duyên với phạt đền

Thu Bồn
Thu Bồn
03/09/2025 18:05 GMT+7

U.23 Yemen có màn ra quân suôn sẻ ở vòng loại giải U.23 châu Á 2026, khi đánh bại U.23 Singapore với tỷ số 2-0 ở trận ra quân của bảng C.

Chiều 3.9, U.23 Yemen chạm trán với U.23 Singapore ở trận đấu khai màn bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026. U.23 Yemen là đội được đánh giá cao hơn và được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U.23 Việt Nam. Dù vậy, đại diện đến từ Tây Á cũng không hề gặp dễ dàng trong nhiệm vụ chọc thủng mành lưới của đội bóng Đông Nam Á.

Đối thủ nặng ký của U.23 Việt Nam thắng kịch tính Singapore: U.23 Yemen có duyên với phạt đền- Ảnh 1.

U.23 Yemen có 2 bàn từ 2 tình huống phạt đền

ẢNH: MINH TÚ

Phải đến khi hàng thủ của U.23 Singapore mắc sai lầm, U.23 Yemen mới có thể vươn lên dẫn trước. Phút 17, hậu vệ Singapore phạm lỗi trong vòng cấm, giúp Yemen được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11 m, Al Turai-qi không thể thắng được thủ môn Singapore, nhưng Radhi Ebrahim đã băng vào quá nhanh để sút bồi mở tỷ số cho U.23 Yemen.

HLV Kim Sang-sik có 'vũ khí' lợi hại nào cho vòng loại U.23 châu Á 2026?

Đến phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, U.23 Yemen lại tiếp tục được hưởng phạt đền. Lần này, Awadh Masnom đã dễ dàng đánh lừa thủ môn Singapore, đưa U.23 Yemen dẫn 2-0 trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao.

Đối thủ nặng ký của U.23 Việt Nam thắng kịch tính Singapore: U.23 Yemen có duyên với phạt đền- Ảnh 2.

Masnom là người ghi bàn thắng thứ 2 cho U.23 Yemen

ẢNH: MINH TÚ

Phút 80, U.23 Singapore mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Louka có pha xử lý hay trước vòng cấm đối phương và tung cú dứt điểm quyết đoán để đánh bại thủ môn Yemen.

Trong những phú cuối trận, U.23 Singapore nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Đại diện Đông Nam Á đã có những cơ hội tốt nhưng không tận dụng thành công. Chung cuộc, U.23 Yemen thắng sít sao 2-1 trước U.23 Singapore.

