Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam đấu U.23 Bangladesh: Ông Kim tung đội hình cực mạnh, lựa chọn gương mặt 'lạ'

Hồng Nam
Hồng Nam
03/09/2025 17:55 GMT+7

Danh sách 11 cái tên đá chính của U.23 Việt Nam ở cuộc đối đầu U.23 Bangladesh (19 giờ hôm nay 3.9) đã lộ diện.

Đội hình chính thức của U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Bangladesh ở trận ra quân bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026 trên sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) lúc 19 giờ hôm nay 3.9.

Lực lượng đá chính của U.23 Việt Nam đã lộ diện. Đứng trong khung gỗ là thủ môn Trần Trung Kiên. Người gác đền thuộc biên chế HAGL đã bắt chính cả 4 trận trên hành trình vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 của đội bóng do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt. 

Hàng phòng ngự ba người do ông Kim lựa chọn gồm Nhật Minh, Hiểu Minh và Phi Hoàng. Đây cũng chính là bộ ba đã tạo nên bức tường vững chãi cho U.23 Việt Nam tại Indonesia cách đây 1 tháng. 

U.23 Việt Nam đấu U.23 Bangladesh: Ông Kim tung đội hình cực mạnh, lựa chọn gương mặt 'lạ'- Ảnh 1.

Đội hình chính thức của U.23 Việt Nam

ẢNH: VFF

Ở tuyến giữa, hai tiền vệ trung tâm gọi tên Xuân Bắc và Văn Trường. Trong khi đó, hai cánh thuộc về Anh Quân và Phi Hoàng. Đây cũng là những gương mặt quen thuộc ở giải U.23 Đông Nam Á. 

Trên hàng công, bộ ba tiền đạo gồm Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn và Đình Bắc. Đây là lần đầu tiên, bộ ba này sát cánh cùng nhau ở giải đấu chính thức. Ngọc Mỹ chủ yếu dự bị ở giải Đông Nam Á, còn Thanh Nhàn vắng mặt do chấn thương. Với hàng công cực "lạ", U.23 Việt Nam hứa hẹn tạo ra chất liệu mới ở trận gặp U.23 Bangladesh. 

HLV Kim Sang-sik có 'vũ khí' lợi hại nào cho vòng loại U.23 châu Á 2026?

U.23 Việt Nam được đánh giá mạnh áp đảo U.23 Bangladesh. Đội bóng của thầy Kim thường xuyên có vé dự VCK U.23 châu Á từ năm 2016 đến nay, với 1 lần giành ngôi á quân (2018), cùng 2 lần vào tứ kết (2022, 2024). Trong khi đó, U.23 Bangladesh không phải tên tuổi lớn ở sân chơi trẻ châu lục.

U.23 Việt Nam đấu U.23 Bangladesh: Ông Kim tung đội hình cực mạnh, lựa chọn gương mặt 'lạ'- Ảnh 2.

Trọng tài Resul - người Turmenistan, điều hành trận đấu

U.23 Việt Nam đấu U.23 Bangladesh: Ông Kim tung đội hình cực mạnh, lựa chọn gương mặt 'lạ'- Ảnh 3.

Danh sách ra sân của 2 đội

HLV Kim Sang-sik tự tin khẳng định: "U.23 Việt Nam đã giành được nhiều thành công với ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á. Đây là động lực để các cầu thủ của tôi thi đấu tốt tại giải lần này. Không có cầu thủ nào gặp phải chấn thương cụ thể, chỉ có duy nhất trường hợp của Văn Khang hơi căng cứng nhưng vẫn có thể thi đấu.

Ban huấn luyện U.23 Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu các đối thủ. Trong đó, U.23 Yemen là đối thủ mạnh nhất bảng này, tuy nhiên, cả đội đã chuẩn bị về kỹ chiến thuật cho trận đấu với mục tiêu đạt kết quả tốt nhất".

Trong khi đó, trợ lý Hassan Al Mamun của U.23 Bangladesh tiết lộ: "U.23 Việt Nam quá mạnh. Họ là đội bóng rất chất lượng. Tôi biết U.23 Việt Nam vừa vô địch U.23 Đông Nam Á, các cầu thủ có kỹ chiến thuật cũng như thể lực rất tốt". 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
