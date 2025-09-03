Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Bắt 3 nghi phạm cho vay nặng lãi và nghi tàng trữ ma túy

Bá Cường
Bá Cường
03/09/2025 19:15 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ 3 nghi phạm có hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất cao nhất đến 644%/năm, đồng thời tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ chất ma túy sau khi khám xét nơi ở của các nghi phạm.

Ngày 3.9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa bắt giữ 3 nghi phạm có hành vi cho vay nặng lãi.

Quảng Trị: Bắt 3 nghi phạm cho vay nặng lãi và nghi tàng trữ ma túy- Ảnh 1.

Phạm Duy (giữa) là 1 trong 3 nghi phạm cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Cụ thể, trong quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định từ năm 2024 - 2025, các nghi phạm gồm: Phạm Duy (32 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (59 tuổi), Trần Tuấn Vũ (35 tuổi), Phan Việt Trung (32 tuổi, cùng trú tại TP.Hà Nội) và Dương Hữu Phúc (38 tuổi, trú tại Lào Cai) đã tổ chức cho một số người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP.Huế vay tiền với lãi suất cao từ 240%/năm - 644%/năm, số tiền giao dịch hơn 25 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng đã khám xét và bắt khẩn cấp 3 nghi phạm cầm đầu hành vi cho vay nặng lãi là Duy, Dũng và Trung, thu giữ 10 điện thoại di động, 2 máy tính để bàn, 2 cây kiếm và nhiều tài liệu liên quan.

Ngoài ra, tại nơi ở của Vũ và Trung thuộc P.Nam Đông Hà, lực lượng chức năng phát hiện trong tủ có 9 viên nén hình tròn, màu hồng, nghi là ma túy.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.


