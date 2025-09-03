Quảng Trị: 6 thanh thiếu niên chạy xe máy ẩu đả trên quốc lộ 1

Sáng 3.9, thông tin từ Công an xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa triệu tập 6 thanh thiếu niên đến làm rõ về hành vi vi phạm giao thông.

Nhóm 6 thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có hành vi ẩu đả nhau khi đang lái xe ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vào ngày 2.9, Công an xã Vĩnh Hoàng nhận được một đoạn clip từ người dân ghi lại cảnh 6 thanh thiếu niên điều khiển 3 xe mô tô mang BS 74AA-040.44; 74F2 - 6581; 74F9 - 3475 chạy trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận thôn Đơn Duệ (xã Vĩnh Hoàng).

Clip cho thấy nhóm này điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, có hành vi dùng mũ bảo hiểm, tay chân ẩu đả nhau khi đang lái xe.

Sau khi nắm được thông tin, Công an xã Vĩnh Hoàng đã xác minh và triệu tập 6 thanh thiếu niên, gồm: L.Đ.H (17 tuổi); T.Q.M (17 tuổi); H.K.H (18 tuổi, cùng trú tại xã Vĩnh Linh); N.M.Đ (21 tuổi); N.V.T (18 tuổi); T.V.H (22 tuổi, cùng trú tại xã Vĩnh Hoàng).

Tại cơ quan điều tra, 6 thanh thiếu niên đều đã khai nhận hành vi vi phạm giao thông của mình.

Theo đại diện Công an xã Vĩnh Hoàng, hiện tại đã xác định về hành vi vi phạm giao thông của nhóm 6 thanh thiếu niên nói trên, về hành vi ẩu đả khi đang lái xe. Vụ việc đang được Công an xã Vĩnh Hoàng phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.



