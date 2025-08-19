Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Bắt tạm giam 17 thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép

Nguyễn Long
Nguyễn Long
19/08/2025 09:22 GMT+7

Nhóm thanh thiếu niên lên mạng xã hội, hẹn nhau tụ tập 'biểu diễn', đua xe trái phép. Trên đường di chuyển bị CSGT Công an TP.HCM bắt giữ.

Ngày 19.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can là thanh thiếu niên tụ tập "biểu diễn", đua xe trái phép về tội gây rối trật tự công cộng. Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt tạm giam 17 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 4 bị can.

TP.HCM: Bắt tạm giam 17 thanh thiếu niên tụ tụ đua xe trái phép - Ảnh 1.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép

ẢNH: CTV

Ngoài ra, còn có nhiều người khác liên quan đến vụ đua xe trái phép đang được Cơ quan CSĐT điều tra, xác minh.

Như Thanh Niên thông tin trước đó, rạng sáng 17.8, Đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp lực lượng chức năng đã huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ tổ chức đón lõng, bắt giữ hàng chục nam, nữ thanh thiếu niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, nẹt pô, lạch lách.

Trước đó, nhóm thanh thiếu niên ở tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương cũ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (TP.HCM) lên các trang mạng xã hội hẹn tụ tập chạy xe máy xuống xã Phước Hải (TP.HCM), trước đây là thị trấn Phước Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Trên đường đi, nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy với tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách.

Khi nhóm này chạy đến đường ven biển xã Phước Hải, thì bị lực lượng CSGT Công an TP.HCM chốt chặn tại các đường hẻm và 2 đầu đường ven biển. Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm này quay đầu xe bỏ chạy tán loạn.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ tại chỗ hàng chục thanh thiếu niên, tạm giữ 20 xe gắn máy, trong đó nhiều xe máy đã được thay đổi kết cấu, hình dáng.

đua xe nhóm thanh thiếu niên Tụ tập nẹt pô đường ven biển Gây rối trật tự công cộng bắt tạm giam
