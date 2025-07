Ngăn chặn tụ tập đua xe trên đường ven biển Ba Động

Ngày 21.7, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ xử lý 17 thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, chuẩn bị đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhóm thanh thiếu niên cùng xe máy vi phạm tại trụ sở công an ảnh: công an cung cấp

Theo đó, rạng sáng ngày 20.7, Đội CSGT đường bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Công an xã Trường Long Hòa (thuộc TX.Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cũ) tuần tra, kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời 17 thanh thiếu niên (có độ tuổi từ 16 đến 21 tuổi) tụ tập tại tuyến đường ven biển Ba Động thuộc xã Trường Long Hòa để chuẩn bị tổ chức đua xe trái phép.

Tại hiện trường, nhóm thanh thiếu niên đã khai nhận đang chuẩn bị tổ chức đua xe. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm 12 trường hợp, tạm giữ 7 xe máy, 5 giấy phép lái xe với các lỗi vi phạm như không đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông; tự ý thay đổi đặc tính của xe; xe không gương, không gắn biển số; không có giấy phép lái xe; không có đăng ký xe; giao xe cho người không đủ điều kiện… Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng tiến hành xác minh, làm rõ vi phạm đối với các trường hợp còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.