Ngăn chặn kịp thời khoảng 50 'quái xế' chuẩn bị đua xe trên QL53

Ngày 27.4, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã bàn giao nhóm thanh thiếu niên tụ tập để đua xe và cổ vũ đua xe trái phép cho Phòng CSGT Công an tỉnh này tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm thanh thiếu niên và các xe máy bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, khoảng 23 giờ 40 ngày 26.4, lực lượng công an và Ban Chỉ huy quân sự xã Long An (H.Long Hồ, Vĩnh Long) phối hợp tuần tra, phát hiện trên tuyến QL53 (thuộc ấp Long Hiệp, xã Long An) có khoảng 50 thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị đua xe và cổ vũ trái phép.

Khi phát hiện tổ công tác, nhóm "quái xế" bỏ chạy tán loạn. Lực lượng công an đã chốt chặn, bắt giữ 5 người cùng 3 xe máy đã thay đổi kết cấu.

Qua làm việc, bước đầu, những người này khai nhận mục đích tụ tập là để đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Vụ việc được Công an xã Long An bàn giao cho Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long xử lý theo thẩm quyền.