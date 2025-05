Ngăn chặn đua xe trái phép, tạm giữ 47 người

Ngày 25.5, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, lực lượng công an tỉnh vừa ngăn chặn kịp thời một vụ tổ chức đua xe trái phép, tạm giữ 47 thanh niên ở các tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Long An và TP.Cần Thơ.

Trước đó, tối 24.5, Công an tỉnh Sóc Trăng nhận được tin báo của người dân, có nhiều nhóm thanh niên từ các huyện: Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Châu Thành, Kế Sách, Trần Đề, TX.Ngã Năm (Sóc Trăng) và ở các tỉnh miền Tây hẹn nhau tập trung về TT.Trần Đề, H.Trần Đề (Sóc Trăng) tổ chức đua xe trái phép.

Công an tỉnh Sóc Trăng đã huy động nhiều lực lượng, triển khai để chặn bắt các thanh niên tụ tập đua xe trái phép.

Đến khoảng 4 giờ ngày 25.5, lực lượng công an phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều nhóm thanh niên đang chuẩn bị đua xe trái phép; tạm giữ 47 thanh niên, 2 xe tải, 4 xe ô tô, 12 xe máy, nhiều điện thoại di động, cùng một số tang vật có liên quan.

Công an tỉnh Sóc Trăng đang khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Công an tỉnh Sóc Trăng, hiện nay, tình trạng tổ chức đua xe trái phép trong thanh thiếu niên là một vấn đề nghiêm trọng, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, bao gồm tai nạn giao thông, mất trật tự công cộng. Cơ quan công an khuyến nghị ngành chức năng tăng cường phối hợp tổ chức các chương trình giáo dục về an toàn giao thông cho thanh thiếu niên, về nguy cơ của việc đua xe trái phép và những hậu quả có thể xảy ra.