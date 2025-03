Cần phạt nặng những vi phạm an toàn giao thông đường sắt

Sở Du lịch Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch không được đưa du khách tới phố cà phê đường tàu, để bảo đảm an toàn, trật tự an ninh giao thông đường sắt. Hoàn toàn ủng hộ! An toàn là trên hết!

Ngoc Son

Đối với những người bất chấp sống ảo, làm trò lố như 2 phụ nữ trên, thì phải phạt thật nặng, rồi thông báo về cơ quan, địa phương. Có vậy mới răn đe được.

Hieu Nghia