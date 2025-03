Dán, sửa biển số xe để tránh phạt nguội: Cần phạt nặng hành vi gian dối

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 3.3, Tổ CSGT TP.Vinh (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đang hoàn thiện hồ sơ tham mưu để Công an tỉnh Nghệ An đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt hành chính đối với tài xế ô tô về hành vi dùng băng dán màu đen để làm thay đổi biển số xe.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng hình ảnh ô tô mang biển số 37A-926.87 chạy trên đường ở TP.Vinh có dấu hiệu bị dán băng dán màu đen, sửa thành 37A-828.87. Qua xác minh, Tổ CSGT TP.Vinh xác định người điều khiển xe là ông C.T.T (41 tuổi, ngụ xã Nghi Ân, TP.Vinh) và đã mời tài xế này lên làm việc.

CSGT TP.Vinh làm việc với ông T. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận đã dùng băng keo màu đen dán, sửa biển số như hình ảnh mạng xã hội phản ánh, để tránh bị phạt nguội khi tham gia giao thông.

Tổ CSGT TP.Vinh đã lập biên bản vi phạm hành chính với ông T. về hành vi dán, che lấp chữ, số trên biển kiểm soát ô tô; đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe của ông này để xử lý theo quy định.

Được biết, theo quy định tại Nghị định 168/2024, hành vi kể trên sẽ bị phạt tiền từ 20 - 26 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Trước đó, ngày 2.2, tại Bình Phước, 3 thanh niên chạy xe máy đã bị Trạm CSGT Đồng Phú lập biên bản với hành vi chạy quá tốc độ quy định với mức phạt trung bình 7 triệu đồng/trường hợp, trừ mỗi tài xế 4/12 điểm giấy phép lái xe trong 1 năm. Bên cạnh đó, mỗi tài xế còn bị phạt thêm 5 triệu đồng với hành vi che biển số và trừ tổng cộng mỗi trường hợp 6 điểm/12 điểm của giấy phép lái xe.

Đẩy lỗi vi phạm của mình sang người khác

"Phải nói là hành vi dán, sửa biển số đang có xu hướng lây lan, gây bức xúc cho nhiều người. Đây là hành vi đẩy lỗi vi phạm của mình sang người khác, gây khó khăn cho cơ quan chức năng, cũng như gây rắc rối cho những người "tự dưng bị phạt". Hành vi này là không thể chấp nhận được", bạn đọc (BĐ) X.Xuan nêu ý kiến.

Nói về trường hợp vừa dán, che biển số vừa chạy xe quá tốc độ cho phép, BĐ Trịnh Cường cho biết: "Nhiều người đánh giá cao việc công an theo dõi và xử lý các trường hợp vi phạm. Sẽ không ít ý kiến cho rằng mức phạt còn nhẹ, vì chạy xe kiểu đó chỉ cần một sự cố nhỏ trên đường thì không biết hậu quả sẽ như thế nào… Đã vậy họ còn thêm cái tội cố tình che biển số. Nếu không xử lý cương quyết, nghiêm khắc thì việc dán, che biển số dễ lan rộng".

Cần phạt nặng vì cố tình vi phạm

Nhiều BĐ cho rằng hành vi kể trên bị phạt tiền từ 20 - 26 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe (đối với ô tô), theo Nghị định 168/2024, là còn nhẹ. BĐ Chi Nguyen Xuan đề nghị phạt nặng và giam xe, bằng lái vì đã cố tình lừa dối cơ quan kiểm soát giao thông.

BĐ Phu Nguyen đề nghị: "Những lỗi này phải tăng nặng hình phạt lên gấp 5 lần. Và cần chuyển sang công an khởi tố hình sự vì cố ý gây mất an toàn giao thông". BĐ Anh Kiet thẳng thắn: "Gắp lửa bỏ tay người kiểu này thì cần phải mạnh tay xử phạt. Đây là hành vi rất xấu xí, cần ngăn chặn ngay, không để tái diễn".

"Hôm rồi, tôi gửi xe ở bãi, đến tối khi ra lấy xe thì thấy biển số xe của mình bị dán lên một miếng băng keo màu vàng đục, làm che một phần biển số. May mà mình phát hiện và gỡ băng keo này ra ngay. Chứ không biết mà chạy xe ra đường, lỡ bị phạt vì dán, che biển số thì đúng là "tình ngay lý gian". Ai chơi dán băng keo ác thiệt!", BĐ Hoàng nhắc nhở.