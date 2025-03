Tài xế công nghệ, shipper bị CSGT TP.HCM thổi phạt vì những thói quen không ngờ

Ngày 10.3, Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, trên địa bàn còn phổ biến tình trạng tài xế công nghệ, nhất là người đi xe máy, shipper vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo CSGT, các hành vi vi phạm này gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo CSGT, vẫn còn nhiều tài xế công nghệ vi phạm luật do thói quen ẢNH: DIỆU MI

Trước tình hình trên, để lập lại trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, nhất là người tài xế công nghệ, Đội CSGT An Sương đã huy động lực lượng, xây dựng kế hoạch tăng cường xử lý vi phạm đối với tài xế công nghệ, shipper có hành vi vi phạm giao thông.

Trong 3 tháng đầu năm 2025, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, CSGT An Sương phát hiện, lập biên bản hơn 70 trường hợp người lái xe công nghệ vi phạm các lỗi như: sử dụng điện thoại di động khi điều khiển xe, đi ngược chiều đường một chiều, lưu thông vào đường cấm, xếp hàng hóa vượt quá giới hạn quy định, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông…

Chạy xe ngược chiều ở những đoạn đường có dải phân cách kéo dài, nhận chở những đơn hàng cồng kềnh... là thói quen bị phạt thường gặp của shipper, tài xế công nghệ

ẢNH: PC08

Lãnh đạo một đội CSGT cho hay, Nghị định 168 quy định, phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ. Phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng với người điều khiển xe máy sử dụng ô (dù), thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác.

Do vậy, khi xử phạt tài xế công nghệ, CSGT thường ghi hình để có bằng chứng. Với các trường hợp tài xế lái xe khách hoặc container, luật quy định bắt buộc trong cabin phải gắn camera. Trường hợp tài xế không đồng ý lỗi vi phạm, CSGT sẽ yêu cầu trích xuất camera này.

Còn với shipper, tài xế công nghệ đi xe máy, CSGT sẽ ghi hình làm bằng chứng khi người lái xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại.

Thời gian tới, Đội CSGT An Sương sẽ phối hợp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xe công nghệ đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường xử lý nghiêm tài xế công nghệ, shipper vi phạm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.