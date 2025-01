Tài xế công nghệ bị hành hung ở Q.1: 'Nghĩ đến vợ con, em không đánh trả'

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 1.1.2025, CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) cùng Công an P.Bến Nghé vào cuộc xác minh vụ tài xế công nghệ bị cặp vợ chồng đánh trên đường Lê Duẩn (Q.1) gây xôn xao mạng xã hội.

Khi clip được chia sẻ, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ bức xúc vì sự hung hăng của đôi vợ chồng mong cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý vụ việc.

TP.HCM: CSGT xác minh đoạn phim cặp nam nữ đấm tài xế công nghệ ở Q.1

Tài xế bị đánh nói gì?

Tối cùng ngày, trao đổi với Thanh Niên, anh H.H.V (29 tuổi, tài xế công nghệ hãng Be) cho biết, sự việc xảy ra vào 23 giờ ngày 31.12.2024. Vào thời điểm trên, anh V. đang chở khách đi trên đường Lê Duẩn (P.Bến Nghé, Q.1) thì thấy phía trước có vụ va chạm giao thông, hai bên đang xảy ra xô xát, xe cộ qua lại rất đông.

Anh V. quay lại nói với khách đợi vài phút, anh xuống can ngăn cho bớt ùn tắc giao thông. "Em vừa xuống can ngăn thì bị hai vợ chồng nhào vào đánh, em chạy nhưng vẫn bị đánh vào đầu và bụng. Em ngất một lúc xong vẫn bị đánh tiếp. Lúc đó, em nằm ôm đầu không đánh lại vì nghĩ đến vợ con ở nhà", anh V. nói.

Tài xế V. nằm im chịu đánh vì nghĩ tới vợ con ở nhà ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo lời anh V., vừa đánh, cặp vợ chồng liên tục chửi nhưng nam tài xế không nói lại gì. Khi có một tài xế công nghệ khác đến can ngăn cũng bị người đàn ông phản ứng. Anh kể: "Họ đánh tới khi thấy em nằm xuống thì mới ngừng lại. Em được đồng nghiệp cùng mặc áo Be hỗ trợ đứng dậy, sau đó đến công an phường trình báo".

Sau khi xảy ra sự việc, cặp vợ chồng đánh anh V. đã liên hệ, xin anh bãi nại.

"Em nghĩ năm hết tết đến rồi, thấy họ có thành ý nhận sai, xin lỗi nên em muốn bãi nại cho họ. Hiện sức khỏe em không được tốt, em thấy đau nhất là cái chân, là cái em đi làm kiếm tiền nên giờ em chỉ mong mau hồi phục để đi làm trở lại. Qua ngày 2.1 em mới đi khám", nam tài xế công nghệ chia sẻ.

Đại diện Be Group cho biết, sau khi tiếp nhận vụ việc, hãng đã liên hệ, xác minh với tài xế. Trước mắt, Be Group sẽ hỗ trợ tài xế chi phí khám chữa bệnh.