Tài xế dán, sửa biển số xe bị đề nghị xử phạt 20 - 26 triệu đồng

Ngày 3.3, thông tin từ Tổ CSGT TP.Vinh (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ tham mưu để Công an tỉnh Nghệ An đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính đối với tài xế ô tô về hành vi dùng băng dán màu đen để làm thay đổi biển số xe.

Theo quy định của pháp luật, hành vi vi phạm trên sẽ bị phạt từ 20 - 26 đồng nên thẩm quyền ra quyết định xử phạt sẽ thuộc về Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Biển số xe bị dán, sửa ẢNH: MXH

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh chiếc xe ô tô con mang biển số 37A - 926.87 chạy trên đường ở TP.Vinh có dấu hiệu bị dán băng dán màu đen, sửa thành 37A - 828.87.

Nhiều người cho rằng đây là hành vi sửa, thay đổi biển số nhằm tránh phạt nguội khi vi phạm an toàn giao thông.

Qua xác minh, Tổ CSGT TP.Vinh đã xác định người điều khiển xe ô tô này là ông C.T.T (41 tuổi, ngụ xã Nghi Ân, TP.Vinh) và đã mời tài xế này lên làm việc.

Lực lượng CSGT làm việc với ông T. ẢNH: C.A

Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận đã dùng băng keo màu đen dán, sửa biển số như hình ảnh mạng xã hội phản ánh, để tránh bị phạt nguội khi tham gia giao thông.

Tổ CSGT TP.Vinh đã lập biên bản vi phạm hành chính với ông T. về hành vi dán, che lấp chữ, số trên biển kiểm soát xe ô tô; đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe của ông này để xử lý theo quy định.

Được biết, theo quy định tại Nghị định 168/2024, hành vi kể trên sẽ bị phạt tiền từ 20 - 26 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.