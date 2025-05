Sóc Trăng: Ô tô bốc cháy dữ dội trên đường Nam Sông Hậu

Ngày 22.5, tin từ cơ quan chức năng P.Vĩnh Phước, TX.Vĩnh Châu cho biết, đang xác minh, làm rõ nguyên nhân ô tô đang chạy trên tuyến đường Nam Sông Hậu bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường ô tô bốc cháy dữ dội trên đường Nam Sông Hậu ẢNH: C.T.V.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, ông N.V.T. (ở TP.Cà Mau, Cà Mau) điều khiển ô tô BS 69A - 094.xx lưu thông trên tuyến đường Nam Sông Hậu, theo hướng từ tỉnh Bạc Liêu về TX.Vĩnh Châu.

Khi đến đoạn thuộc P.Vĩnh Phước, TX.Vĩnh Châu, ông T. phát hiện trước đầu xe bốc khói rồi bốc cháy. Lập tức, ông cho xe vào lề, kịp thời xuống xe. Lúc này, lửa bốc cháy ngùn ngụt, bao trùm toàn bộ thân xe.

Khi ngọn lửa được dập tắt thì ô tô đã bị cháy rụi ẢNH: C.T.V.

Phát hiện ô tô bốc cháy, người dân địa phương điện báo Công an P.Vĩnh Phước. Khi lực lượng công an xã đến hiện trường thì ngọn lửa bốc cháy cao không chữa được. Công an P.Vĩnh Phước tiếp tục đề nghị Tổ PCCC khu vực Vĩnh Châu đến chữa cháy. Tuy nhiên, khi lượng chức năng dập tắt ngọn lửa thì ô tô đã cháy rụi.