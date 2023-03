Sóc Trăng: Bắt 2 nghi phạm cướp dây chuyền trên tuyến đường Nam Sông Hậu

Ngày 27.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Kế Sách (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Bùi Minh Đương (24 tuổi, ngụ xã Ba Trinh, H.Kế Sách) và Trần Ngọc Giang (27 tuổi, ngụ P.Hiệp Thành, TP.Ngã Bảy, Hậu Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đây là 2 nghi phạm cướp dây chuyền trên tuyến đường Nam Sông Hậu.

Bùi Minh Đương bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp dây chuyền C.T.V

Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 26.3, Công an xã An Lạc Tây, H.Kế Sách nhận được tin báo của một người dân về việc bị cướp giật tài sản. Nạn nhân cho biết, khi đang lưu thông trên tuyến đường Nam Sông Hậu (đoạn thuộc ấp An Hòa, xã An Lạc Tây, H.Kế Sách) thì bị 2 nam thanh niên đi trên xe máy BS 94F1 - 273.15 giật sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã An Lạc Tây phân công cán bộ nhanh chóng phối hợp người dân truy bắt tội phạm. Đồng thời, thông báo cho Đội CSHS Công an huyện và công an các xã, thị trấn trên địa bàn H.Kế Sách chốt chặn nhiều tuyến đường, không để nghi phạm tẩu thoát.

Nghi phạm Trần Ngọc Giang tại cơ quan công an C.T.V

Khi truy đuổi đến đoạn đường thuộc ấp Mang Cá, xã Đại Hải, H.Kế Sách, lực lượng công an bắt giữ được Đương và Giang. Khám xét nhanh, công an thu giữ 3 sợi dây chuyền vàng; 1 giỏ xách bên trong có 2 điện thoại, 1 cây kéo, 1 bình xịt hơi cay, cùng nhiều tang vật khác.

Bước đầu, Đương và Giang khai nhận đã cướp sợi dây chuyền của nạn nhân nêu trên; đồng thời thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản khác trên tuyến Nam Sông Hậu và một số tuyến đường vắng người qua lại. Cả 2 còn sử dụng bình xịt hơi cay để tấn công nếu nạn nhân chống trả.

Hiện, vụ cướp dây chuyền nêu trên đang được Công an H.Kế Sách tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.