Phú Yên: Bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản, trốn trên xe khách

Chiều 22.3, thượng tá Võ Hùng Tường, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Yên, cho biết đơn vị phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức đón lõng, bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản rồi trốn trên xe khách, khi xe đang chạy qua địa bàn tỉnh Phú Yên.



Theo thượng tá Tường, khoảng 11 giờ 55 cùng ngày (22.3), khi kiểm tra một xe khách đang lưu thông trên QL1, đoạn qua địa phận xã An Mỹ, H.Tuy An, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Tuy An đón lõng và bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản đang ở trên xe.

Lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Công (ở giữa, không đội nón) qua kiểm tra xe khách CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN CUNG CẤP

Qua làm việc tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận tên Nguyễn Văn Công (41 tuổi, trú xã An Hòa, H.Tam Dương, Vĩnh Phúc). Đây là nghi phạm trong vụ cướp giật tài sản xảy ra ngày 19.3 tại thôn Thanh Tân, xã Sơn Nam, H.Sơn Dương, Tuyên Quang. Sau khi cướp giật tài sản tại Tuyên Quang, nghi phạm bỏ trốn nên Công an tỉnh Tuyên Quang phát lệnh truy tìm.

Công đã lẩn trốn qua nhiều địa phương, đến ngày 21.3, Công đón xe khách đi từ Vĩnh Phúc với ý định vào TP.HCM lẩn trốn. Nhưng khi đến địa bàn tỉnh Phú Yên, Công bị lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên phát hiện, bắt giữ.

Tại Công an tỉnh Phú Yên, Công thừa nhận hành vi cướp giật tài sản xảy ra ngày 19.3 tại thôn Thanh Tân, xã Sơn Nam, H.Sơn Dương, Tuyên Quang.