Tiền Giang: Bắt tạm giam bị can chuyên cướp giật tài sản người đi đường

Ngày 6.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Hồ Minh Sang (24 tuổi, ngụ ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt, H.Gò Công Tây, Tiền Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bị can Võ Hồ Minh Sang tại Công an H.Chợ Gạo B.B

Theo Công an H.Chợ Gạo, ngày 7.9.2022, Sang chạy xe máy trên một tuyến đường thuộc TT.Chợ Gạo, rồi ra tay giật dây chuyền vàng của một phụ nữ, nhưng bị người dân vây bắt và giao công an ngay sau đó.

Sau khi công an khởi tố vụ án, Sang khai nhận bản thân đã dùng thủ đoạn tương tự và cướp giật thành công 4 vụ khác trên địa bàn H.Chợ Gạo và TP.Mỹ Tho (Tiền Giang). Tài sản cướp được Sang mang đến các tiệm vàng khác nhau trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bán lấy tiền tiêu xài.

Do việc xác minh lời khai của Sang gặp khó khăn, đến nay Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Gạo mới khởi tố bị can, bắt tạm gia Sang để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.