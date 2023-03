Bắt nhóm chuyên cướp giật tài sản của du khách nước ngoài ở TP.Nha Trang

Ngày 4.3, thượng tá Trịnh Minh Hòa, Phó trưởng Công an TP.Nha Trang cho biết, Công an TP.Nha Trang vừa bắt được 3 nghi can cướp tài sản du khách nước ngoài ở khu vực chợ Xóm Mới (P.Tân Lập, TP.Nha Trang) để điều tra về tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Các nghi can (từ trái sang phải): Nguyễn Đình Quang, Phan Thanh Quang và Trương Văn Phước CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 24.2, Công an P.Tân Lập tiếp tục nhận tin tố giác của chị Jeon Sohyun (quốc tịch Hàn Quốc) bị hai thanh niên đi xe máy màu xanh cướp giật giỏ xách trên đường Ngô Thời Nhiệm (P.Tân Lập), bên trong giỏ có 2 điện thoại di động và hơn 200 USD.

Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 người đàn ông điều khiển xe máy hiệu AirBlade màu xanh, giật giỏ xách của du khách người nước ngoài đang qua đường tại ngã tư Ngô Gia Tự - Võ Trứ (P.Tân Lập).



Sau khi tiếp nhận tố giác, Công an P.Tân Lập tiến hành các biện pháp điều tra. Đến 20 giờ ngày 28.2, từ nguồn tin của người dân cung cấp phát hiện 2 người điều khiển xe máy hiệu AirBlade màu xanh, BS 79H1 - 996.52 lưu thông trên đường Cao Bá Quát có đặc điểm nhận dạng giống 2 nghi can gây án, tổ công tác Công an TP.Nha Trang tiến hành khống chế, đưa về trụ sở để xét hỏi.

Hai nghi can Nguyễn Đình Quang (44 tuổi, trú P.Phước Tân) và Phan Thanh Quang (49 tuổi, trú P.Vạn Thắng, TP.Nha Trang) khai cùng thuê trọ tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang. Trong đó, Phan Thanh Quang có 2 tiền án tội cướp tài sản và cướp giật tài sản.

Tại cơ quan công an, ban đầu 2 nghi can không thừa nhận hành vi cướp giật, quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước các chứng cứ, tài liệu thu thập được của công an, các nghi can đã thừa nhận thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản nói trên.

Tiến hành đấu tranh mở rộng, Phan Thanh Quang và Nguyễn Đình Quang còn khai thêm đồng bọn là Trương Văn Phước (48 tuổi, đang lẩn trốn tại xã Phước Đồng). Trinh sát hình sự đã truy xét, đưa Phước về làm việc.

Các nghi phạm khai nhận, Phước và Thanh Quang không có việc làm và nơi ở ổn định nên Đình Quang thuê nhà cho cả ba cùng ở thôn Phước Hạ và bàn với nhau sử dụng xe máy của Đình Quang đi cướp giật tài sản. Thanh Quang và Phước là người thực hiện các vụ cướp.