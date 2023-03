Tiền Giang: Bắt nhóm bị can nổ súng gây rối trật tự công cộng

Chiều 3.3, tin từ Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

6 bị can bị khởi tố, gồm: Nguyễn Minh Nhựt (biệt danh 'Mèo đen', 36 tuổi), Lê Văn Tài (29 tuổi), Lê Bảo Lộc (33 tuổi), Nguyễn Văn Mừng (31 tuổi), Nguyễn Ngọc Vũ (biệt danh Vũ 'hí', 30 tuổi) và Tô Đình Anh Tuấn (biệt danh 'Cua', 29 tuổi, cùng ngụ TP.Mỹ Tho, Tiền Giang).

Các bị can bị Công an TP.Mỹ Tho khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng BẮC BÌNH

Theo hồ sơ, tối 1.12.2022, trong lúc nhóm bị can trên nhậu tại nhà Nhựt thì Tài nhận được điện thoại của người cô ruột cho biết nhà cô bị đập phá. Nghi ngờ nhóm thanh niên trước đó có mâu thuẫn với mình gây ra vụ đập phá nên Tài rủ cả nhóm mang theo hung khí tự chế và súng đi tìm.

Khi đến bờ kè sông Tiền (đoạn thuộc P.2, TP.Mỹ Tho), nhóm của Tài gặp nhóm thanh niên nghi ngờ đập phá nhà của cô Tài. Bất ngờ Nhựt nổ súng, một người trong nhóm bên kia nhảy xuống sông, những người còn lại leo lên mái nhà, ném chai thủy tinh về phía nhóm của Tài. Nhựt tiếp tục nổ súng về phía đối phương rồi 2 nhóm tự giải tán. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng gây mất an ninh trật tự khu vực.

Bị can Nguyễn Minh Nhựt tại cơ quan Công an TP.Mỹ Tho BẮC BÌNH

Ngay sau đó, Công an TP.Mỹ Tho tổ chức điều tra truy xét vụ nổ súng và mời những người có liên quan đến làm rõ. Căn cứ vào hành vi vi phạm, Công an TP.Mỹ Tho ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can nêu trên để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.