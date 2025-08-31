Hỗn chiến giữa 2 nhóm trông giữ xe tại quảng trường ở Gia Lai

Ngày 31.8, Công an P.Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết đang xác minh vụ xô xát, hỗn chiến giữa 2 nhóm người tại khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm người trông giữ xe ở P.Quy Nhơn Nam ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 ngày 29.8, hai nhóm người đang tổ chức giữ xe ở khu vực vỉa hè đường Xuân Diệu (cạnh ngã sáu Ngô Mây, thuộc P.Quy Nhơn Nam), gần quảng trường, thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. 2 nhóm sau đó lao vào ẩu đả và đuổi đánh nhau gây hỗn loạn.

2 nhóm người lao vào ẩu đả gây hỗn loạn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vụ hỗn chiến khiến 2 người bị thương phải nhập viện điều trị.

Vụ việc được trình báo đến Công an P.Quy Nhơn Nam. Tiếp nhận trình báo, Công an P.Quy Nhơn Nam đã triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh làm rõ.

Một lãnh đạo Công an P.Quy Nhơn Nam cho biết, đơn vị đã ghi nhận thông tin ban đầu và triệu tập những người có liên quan để phục vụ điều tra.

Cơ quan công an sẽ làm việc với những người liên quan để xác định rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến và xử lý theo quy định của pháp luật.