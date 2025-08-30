Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Gia Lai: 131 người nhập viện nghi do ngộ độc sau tiệc tân gia

Đức Nhật - Trần Hiếu
30/08/2025 19:02 GMT+7

Sau bữa tiệc tân gia, có 131 người ở Gia Lai phải nhập viện khi ăn thực đơn nấu sẵn, nghi do ngộ độc thực phẩm tập thể.

Ngày 30.8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo về vụ 131 người nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc tân gia.

Gia Lai: 131 người nhập viện nghi do ngộ độc sau tiệc tân gia- Ảnh 1.

Những người bị ngộ độc thực phẩm sau khi dùng tiệc tân gia tại xã Ia Hiao

ẢNH: AMA KHẢI

Theo đó, lúc 11 giờ ngày 28.8, gia đình ông Ksor Đối, ở thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tổ chức tiệc tân gia với khoảng 220 khách mời.

Bữa tiệc do cơ sở nấu ăn của bà Nguyễn Thị Hiền (50 tuổi, cùng xã) đảm nhận. Thực đơn gồm nhiều món như bánh bao, chả, bò nhúng khổ qua, gà quay mật ong, xôi song hỷ, heo xào sả ớt, gỏi bắp bò, lẩu hải sản, sữa chua, bia, nước ngọt... Sau tiệc, một số khách còn mang thức ăn về cho người nhà.

Cuối ngày, 131 người đã ăn thực đơn trên xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, sốt... Các bệnh nhân sau đó được đưa đến Trung tâm y tế Phú Thiện và Trung tâm y tế Ayun Pa cấp cứu, chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Tính đến 23 giờ 50 ngày 29.8, Trung tâm y tế Phú Thiện tiếp nhận 58 ca, Trung tâm Y tế Ayun Pa tiếp nhận 73 ca.

Gia Lai: 131 người nhập viện nghi do ngộ độc sau tiệc tân gia- Ảnh 2.

Hiện các bệnh nhân nghi ngộ độc đã ổn định sức khỏe, đang được theo dõi, điều trị

ẢNH: AMA KHẢI

Do thức ăn đã dùng hết, ngành chức năng không thể lấy mẫu để xét nghiệm. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp chính quyền địa phương, các cơ sở y tế điều tra, xác minh; đồng thời bố trí xe cứu thương đưa bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, nhân lực để điều trị.

Đến chiều 30.8, 131 bệnh nhân đều đã ổn định sức khỏe, tiếp tục được theo dõi và điều trị. Liên quan vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã yêu cầu hộ kinh doanh của bà Nguyễn Thị Hiền ngừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

ngộ độc ngộ độc thực phẩm ngộ độc tập thể Gia Lai
