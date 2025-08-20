2 chị em ngộ độc cần sa sau khi ăn kẹo dẻo không nhãn mác

Ngày 20.8, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận và điều trị 2 bệnh nhân bị ngộ độc cần sa sau khi ăn kẹo dẻo không rõ nguồn gốc, không có bao bì, nhãn mác.

Theo thông tin từ bệnh viện, 2 bệnh nhân gồm một bé gái 9 tuổi và chị gái 22 tuổi (ở TP.HCM) được người thân đưa vào Khoa Cấp cứu tối 19.8 trong tình trạng hoảng loạn, chóng mặt, buồn nôn, run tay chân và dễ kích động. Trước đó, cả 2 đã ăn một loại kẹo dẻo được đựng trong túi ni lông, không có nhãn mác, là quà của người quen từ nước ngoài mang về.

Người nhà bệnh nhân cho biết trong túi quà gồm nhiều loại bánh kẹo khác nhau, cả gia đình cùng ăn nhưng chỉ 2 chị em ăn loại kẹo dẻo này. Khoảng 30 phút sau, các triệu chứng ngộ độc bắt đầu xuất hiện. Gia đình đã nhanh chóng đưa 2 chị em đến bệnh viện.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm do chất kích thích. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai bệnh nhân dương tính với chất kích thích Marijuana (cần sa).

Bệnh nhi bị ngộ độc cần sa sau khi ăn kẹo dẻo không nhãn mác ẢNH: BV

Ngay lập tức, ê kíp bác sĩ đã tiến hành ổn định sinh hiệu, truyền dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải và điều trị triệu chứng cho 2 bệnh nhân. Nhờ được xử trí kịp thời, cả hai hiện đã tỉnh táo, hết các triệu chứng và được chuyển vào Khoa Nhi, Khoa Nội tiêu hóa để tiếp tục theo dõi.

Bác sĩ Bùi Anh Triết, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho biết đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận trường hợp ngộ độc do ăn nhầm thực phẩm chứa chất kích thích. Ông cảnh báo: "Trẻ nhỏ nếu ăn nhầm thực phẩm chứa chất gây nghiện có thể bị ức chế thần kinh trung ương, rối loạn ý thức, lẫn lộn, co giật, loạn nhịp tim, tụt huyết áp, suy hô hấp, thậm chí hôn mê kéo dài hoặc tử vong".

Các loại kẹo dành cho trẻ em thuộc nhóm "3 không" - không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Chúng thường được sản xuất với nhiều phẩm màu, phụ gia để tạo sự hấp dẫn, nhưng lại không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài nguy cơ gây ngộ độc cấp tính, sử dụng các loại kẹo kém chất lượng này lâu dài có thể dẫn đến béo phì, ung thư, rối loạn chuyển hóa…

Bác sĩ cũng cảnh báo một số loại bánh, kẹo lạ có thể bị trộn chất kích thích hoặc hóa chất gây hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần và thể chất của trẻ em.

Từ vụ việc này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc. Cần ưu tiên lựa chọn thực phẩm an toàn, có nhãn mác rõ ràng, để bảo vệ sức khỏe từ những điều nhỏ nhất.

Trường hợp phát hiện trẻ có biểu hiện bất thường sau khi sử dụng thực phẩm lạ, đặc biệt là không rõ nguồn gốc, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ Triết nhấn mạnh không nên tự ý gây nôn vì có thể gây nghẹt, tổn thương thực quản hoặc làm tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn.