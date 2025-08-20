Người mẹ 'đánh cược' mạng sống để giữ con

Ngày 20.8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết vừa thực hiện thành công một ca mổ bắt con đặc biệt, cứu sống cả người mẹ và con trong tình huống sản khoa hiếm gặp và nguy hiểm - nhau tiền đạo trung tâm.

Tình huống nguy hiểm và quyết định sinh tử của người mẹ

Người mẹ gặp tình huống này là chị N.T.P. (36 tuổi, ngụ Đồng Nai), mang thai lần hai. Khi thai được 28 tuần tuổi, chị nhập viện trong tình trạng chảy máu âm đạo. Qua siêu âm, bác sĩ xác định chị bị nhau tiền đạo trung tâm - một biến chứng hiếm gặp và rất nguy hiểm, có thể gây xuất huyết ồ ạt bất kỳ lúc nào, đặc biệt khi chuyển dạ.

Trước đó, bác sĩ tại tuyến dưới khuyên nên chấm dứt thai kỳ để bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên, chị P. và chồng đã không từ bỏ, quyết định đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định với mong muốn giữ lại con, dù biết rõ những rủi ro đang chờ phía trước.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định chị P. được đội ngũ bác sĩ Sản khoa giàu kinh nghiệm theo dõi liên tục.

Người mẹ đánh cược mạng sống quyết giữ con và kết quả tốt đẹp ẢNH: BV

Điều đặc biệt, trong suốt thai kỳ còn lại, người mẹ trải qua 3 lần nhập viện cấp cứu vì xuất huyết. Thậm chí, bác sĩ từng nghi ngờ chị có thêm biến chứng nhau cài răng lược, một tình trạng có thể khiến việc phẫu thuật trở nên cực kỳ phức tạp và nguy hiểm hơn gấp bội.

Dù đối diện nhiều lần nguy cơ, nhờ phác đồ điều trị đúng đắn và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, thai kỳ được duy trì ổn định cho đến tuần thai thứ 37, là cột mốc an toàn để mổ lấy thai chủ động.

Ngày 12.8, ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Cả người mẹ và em bé đều khỏe mạnh, khiến cả ê kíp bác sĩ và gia đình vỡ òa trong xúc động.

"Chúng tôi đã trải qua những ngày tháng lo sợ, nhất là khi vợ phải nhập viện liên tục vì chảy máu. Nay mẹ tròn con vuông, chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn sâu sắc đến các y bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định", chồng chị P. nghẹn ngào chia sẻ.

Một trường hợp hiếm gặp và xử trí chuyên môn cao

Tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên, Phó trưởng khoa Sanh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Giảng viên Đại học Y dược TP.HCM), bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho người mẹ kể trên cho biết, đây là một trường hợp hiếm và đặc biệt.

Thai phụ bị nhau tiền đạo trung tâm, một biến chứng sản khoa cực kỳ nguy hiểm có thể dẫn đến chảy máu nghiêm trọng trong thai kỳ và khi sinh, đe dọa đến tính mạng cả người mẹ và đứa con. Tình trạng này xảy ra với tỷ lệ chỉ khoảng 0,4% - 0,5%, tức khoảng 4 - 5 người trong 1.000 ca thai nghén.

Nỗ lực và chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã mang lại hạnh phúc cho gia đình trẻ ẢNH: BV

Vì vậy, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu chẩn đoán ban đầu, theo dõi sát thai kỳ đến thời điểm ấn định mổ chủ động khi thai đạt 37 tuần. Song song đó, các bác sĩ đã hội chẩn và loại trừ khả năng nhau cài răng lược.

Tuy nhiên, nếu trong trường hợp có nhau cài răng lược thì bệnh viện đã chuẩn bị sẵn phương án can thiệp, bao gồm phối hợp với Khoa Tim mạch can thiệp (DSA). Chính sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên Khoa Sản, Khoa Gây mê - hồi sức và Khoa Bệnh lý sơ sinh đã giúp cuộc mổ diễn ra thuận lợi, an toàn.