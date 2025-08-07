Ăn cá muối chua, 2 cha con nguy kịch vì ngộ độc

Chiều 7.8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 cho biết đang điều trị cho 2 cha con bị ngộ độc botulinum sau khi sử dụng món cá muối chua được chế biến thủ công tại nhà.

Hai bệnh nhân là ông A.K (42 tuổi) và con trai A.H (17 tuổi), cùng ở xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc tỉnh Kon Tum).

Theo người thân, khoảng một tuần sau khi ăn món cá muối chua tự làm, ông K. và anh H. bắt đầu xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, yếu tứ chi, diễn tiến tăng dần và được đưa đến bệnh viện cấp cứu vào chiều 6.8.

Bệnh nhân ngộ độc do ăn cá muối chua đang được điều trị ẢNH: C.T.V

Các bác sĩ đã tiến hành thăm khám lâm sàng, siêu âm bụng và chụp X-quang ngực. Kết quả bước đầu cho thấy 2 bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm khuẩn huyết, tiêu điểm ở đường tiêu hóa. Dựa vào tiền sử ăn thực phẩm lên men và các triệu chứng thần kinh đặc trưng, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp ngộ độc botulinum loại ngộ độc hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm, có thể gây liệt cơ, suy hô hấp, thậm chí tử vong nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời.

Hiện 2 bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2. Bệnh viện đã báo cáo nhanh vụ việc đến Sở Y tế, đồng thời phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân, đặc biệt là đồng bào vùng cao, không nên sử dụng thực phẩm lên men theo cách thủ công, thiếu an toàn.

Theo các chuyên gia, botulinum là độc tố thần kinh cực mạnh do vi khuẩn Clostridium botulinum sinh ra trong môi trường yếm khí. Độc tố này không làm thay đổi mùi vị thực phẩm nên người dùng rất khó phát hiện bằng cảm quan thông thường. Tại Việt Nam, các vụ ngộ độc botulinum chủ yếu liên quan đến thực phẩm như mắm cá, măng chua, dưa muối, thịt hộp tự làm… không được chế biến, bảo quản đúng quy trình.