Gia Lai: Vỡ hụi hơn 2 tỉ đồng, nhiều hộ dân kéo đến đòi nợ

Ngày 26.8, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), cho biết địa phương vừa tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân liên quan đến vụ vỡ hụi gây xôn xao dư luận.

Nhiều người tụ tập tại nhà bà K. để đòi tiền vì lo ngại "vỡ hụi" ẢNH: C.T.V

Theo trình bày của các hộ dân, thời gian qua, bà K. (ở thôn Hải Nam) đứng ra tổ chức dây hụi, huy động nhiều người tham gia. Ban đầu, việc hốt hụi và trả tiền diễn ra bình thường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà K. liên tục khất lần, lấy lý do trì hoãn, không giao tiền đúng hẹn cho người chơi.

Bức xúc vì lo mất trắng, nhiều người đã kéo đến nhà bà K. yêu cầu trả lại số tiền đã góp. Tổng số tiền trong dây hụi này được cho là hơn 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo phản ánh của những người này, thời gian gần đây không thấy bà K. và gia đình ở địa phương.

Trước tình hình căng thẳng, UBND P.Quy Nhơn Đông đã chỉ đạo Công an phường vào cuộc, vừa xác minh làm rõ vụ vỡ hụi, vừa triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, tránh tình trạng người dân quá khích. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ người dân các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi.

Hiện Công an P.Quy Nhơn Đông đã tiếp nhận đơn trình báo của các công dân liên quan đến vụ vỡ hụi này và đang khẩn trương lấy lời khai, xác minh các thông tin để xử lý theo đúng quy định pháp luật.