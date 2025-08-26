Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Gia Lai: Vỡ hụi hơn 2 tỉ đồng, nhiều hộ dân kéo đến đòi nợ

Đức Nhật
Đức Nhật
26/08/2025 15:15 GMT+7

Hàng chục hộ dân ở P.Quy Nhơn Đông (Gia Lai) bức xúc kéo đến nhà một phụ nữ tổ chức hụi để đòi tiền sau khi xảy ra vụ vỡ hụi với tổng số tiền lên đến hơn 2 tỉ đồng.

Ngày 26.8, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), cho biết địa phương vừa tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân liên quan đến vụ vỡ hụi gây xôn xao dư luận.

Vỡ hụi hơn 2 tỉ đồng, nhiều hộ dân kéo đến đòi nợ - Ảnh 2.

Nhiều người tụ tập tại nhà bà K. để đòi tiền vì lo ngại "vỡ hụi"

ẢNH: C.T.V

Theo trình bày của các hộ dân, thời gian qua, bà K. (ở thôn Hải Nam) đứng ra tổ chức dây hụi, huy động nhiều người tham gia. Ban đầu, việc hốt hụi và trả tiền diễn ra bình thường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà K. liên tục khất lần, lấy lý do trì hoãn, không giao tiền đúng hẹn cho người chơi.

Bức xúc vì lo mất trắng, nhiều người đã kéo đến nhà bà K. yêu cầu trả lại số tiền đã góp. Tổng số tiền trong dây hụi này được cho là hơn 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo phản ánh của những người này, thời gian gần đây không thấy bà K. và gia đình ở địa phương.

Trước tình hình căng thẳng, UBND P.Quy Nhơn Đông đã chỉ đạo Công an phường vào cuộc, vừa xác minh làm rõ vụ vỡ hụi, vừa triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, tránh tình trạng người dân quá khích. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ người dân các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi.

Hiện Công an P.Quy Nhơn Đông đã tiếp nhận đơn trình báo của các công dân liên quan đến vụ vỡ hụi này và đang khẩn trương lấy lời khai, xác minh các thông tin để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Vụ vỡ hụi gần 50 tỉ đồng: Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vợ chồng chủ hụi

Vụ vỡ hụi gần 50 tỉ đồng: Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vợ chồng chủ hụi

Liên quan vụ vỡ hụi gần 50 tỉ đồng, hai vợ chồng chủ hụi bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khám phá thêm chủ đề

vỡ hụi Gia Lai hốt hụi Vỡ hụi Quy Nhơn Đông đòi nợ
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Bình luận (0)

