Vụ vỡ hụi gần 50 tỉ đồng: Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vợ chồng chủ hụi

Liên quan đến vụ vỡ hụi gần 50 tỉ đồng ở Đồng Nai, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ hụi Trần Quốc Huy (37 tuổi, ngụ Đồng Nai), chủ Văn phòng bất động sản Huy Thịnh Phát, để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đọc lệnh bắt bị can Trần Quốc Huy H.K

Theo đó, sau thời gian điều tra, ngày 25.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Huy. Vợ là Nguyễn Thị Hoài Hương (34 tuổi, ngụ TP.HCM) cũng bị khởi tố cùng chồng nhưng được tại ngoại điều tra.

Các quyết định trên được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Đến ngày 31.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tống đạt các quyết định trên và tiến hành khám xét chỗ ở, thu giữ những tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2019, vợ chồng Huy mở nhiều dây hụi thu hút hàng trăm người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận tham gia với hình thức hụi tuần, hụi tháng. Đến đầu năm 2022, vợ chồng Huy làm ăn thua lỗ, không còn khả năng trả nợ và thanh toán. Dù vậy, Huy vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi khác.

Văn phòng bất động sản của Huy ở xã Lộ 25HK L.L

Ngày 26.5.2023, Huy bất ngờ đăng thông tin lên mạng xã hội tuyên bố vỡ hụi. Đọc được thông tin, hàng trăm người dân tham gia chơi hụi đã đến Văn phòng bất động sản Huy Thịnh Phát (xã Lộ 25, H.Thống Nhất) do vợ chồng Huy làm chủ để đòi tiền chơi hụi, gây mất an ninh trật tự.

Chính quyền địa phương phối hợp cùng Công an H.Thống Nhất tổ chức tiếp nhận đơn tố cáo sau đó chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra theo thẩm quyền. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thống kê sơ bộ tổng số tiền vợ chồng Huy chiếm đoạt khoảng hơn 49 tỉ đồng của 337 cá nhân.