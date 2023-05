Khởi tố chủ hụi 'hốt' 3 tỉ đồng của hụi viên

Ngày 17.5, Cơ quan CSĐT Công an TX.Hòa Thành (Tây Ninh) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Minh Thảo (50 tuổi, ngụ P.Long Thành Bắc, TX.Hòa Thành) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời chuyển hồ sơ vụ án cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh điều tra theo thẩm quyền.

Thảo bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản NGỌC HÀ

Theo điều tra, từ năm 2014, Thảo vừa làm kinh doanh, vừa đứng ra làm chủ hụi cho nhiều người tham gia. Trong thời gian từ năm 2014 đến tháng 1.2018, Thảo thực hiện việc mở hụi, gom hụi và chồng tiền đầy đủ cho các hụi viên. Từ tháng 1.2018 đến tháng 4.2020, do làm ăn thua lỗ, cần tiền cho việc kinh doanh cá nhân, Thảo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Lúc này, Thảo mở nhiều dây hụi và rủ rê, vận động hụi viên tham gia. Khi mở được 22 dây hụi, Thảo mạo danh hàng trăm hụi viên để hốt hụi hoặc hốt trực tiếp, chiếm đoạt số tiền trên 3 tỉ đồng.

Hiện vụ chủ hụi chiếm đoạt 3 tỉ đồng của hụi viên đang được Công an Tây Ninh điều tra, làm rõ.