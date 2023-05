Vụ vỡ hụi ở Đồng Nai: 228 người khai báo với số tiền hơn 45 tỉ đồng

Liên quan đến vụ vỡ hụi ở xã Lộ 25 (H.Thống Nhất, Đồng Nai), ngày 28.5 lãnh đạo UBND xã Lộ 25 cho biết đã có báo cáo nhanh với cơ quan chức năng. Theo đó, tính đến hết ngày 27.5 có 228 người khai báo đã đưa cho chủ hụi với tổng số tiền hơn 45 tỉ đồng.

Công an tiếp nhận đơn khai báo của người dân H.K

Cụ thể, trong ngày 26.5 UBND xã Lộ 25 tiếp nhận đơn của 189 người khai báo đưa cho vợ chồng chủ hụi 40,5 tỉ đồng. Đến ngày 27.5 thêm 39 người trình báo với số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.

UBND xã Lộ 25 cho biết sẽ tiếp nhận tình hình và đơn khai báo của người dân liên quan đến việc vỡ hụi.

Chủ hụi bị người dân vây quanh đòi tiền H.K

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 26.5 anh T.Q.H (36 tuổi) và vợ là N.T.H.H (34 tuổi), chủ Văn phòng bất động sản H.T.P ở ấp 3 (xã Lộ 25) đăng bài trên mạng xã hội thông báo vỡ nợ, không còn khả năng hoàn tiền cho những người góp hụi. Ngay sau đó, hàng trăm người dân tham gia chơi hụi và cho vợ chồng anh T.Q.H mượn tiền đã đến Văn phòng bất động sản H.T.P đòi nợ, sự việc gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Nhận được tin báo, UBND xã Lộ 25 đã cử lực lượng công an, quân sự xuống hiện trường phối hợp cùng Công an huyện xuống nắm tình hình vụ vỡ hụi và giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời xác minh vụ việc và hướng dẫn người dân khai báo.