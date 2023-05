Đồng Nai: Xác minh thông tin vỡ hụi hàng trăm tỉ đồng

Ngày 27.5, Công an H.Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đã cử cán bộ xuống phối hợp Công an xã Lộ 25 (H.Thống Nhất) để xác minh, làm rõ thông tin vụ vỡ hụi liên quan hàng trăm người với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Lực lượng công an ghi nhận vụ việc H.K.

Người bị cho là vỡ hụi là anh T.Q.H. (36 tuổi) và vợ là N.T.H.H. (34 tuổi), chủ Văn phòng bất động sản H.T.P. ở ấp 3 (xã Lộ 25).

Trước đó, trưa 26.5, hàng trăm người kéo đến Văn phòng bất động sản H.T.P. để đòi tiền. Tại đây, anh T.Q.H trình bày sự việc, hứa đưa ra lộ trình trả nợ cho bà con.

Hàng trăm người dân tụ tập tại nhà của chủ hụi để đòi nợ H.K,

Nhận được tin báo, UBND xã Lộ 25 đã cử lực lượng công an, quân sự phối hợp phối hợp Công an H.Thống Nhất xuống nắm tình hình và giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời xác minh vụ việc và hướng dẫn người dân khai báo.

Tính đến 17 giờ ngày 26.5, đã có 190 người khai báo thông tin đã cho vợ chồng chủ hụi T.Q.H. vay với tổng số tiền hơn 40,5 tỉ đồng. Người nhiều nhất lên đến 4 tỉ đồng, ít nhất 10 triệu đồng.

Hiện UBND xã Lộ 25 vẫn đang tiếp tục hướng dẫn và nhận đơn trình báo của người dân liên quan đến vụ việc vỡ hụi để tổng hợp, điều tra làm rõ.