Gia Lai: Điều tra vụ hỗn chiến tại quán nhậu ở P.Quy Nhơn Nam

Hải Phong
Hải Phong
26/08/2025 14:38 GMT+7

Công an P.Quy Nhơn Nam (Gia Lai) đang điều tra nguyên nhân vụ hỗn chiến tại quán nhậu trên đường Diên Hồng tối 25.8, khiến bàn ghế, chai lọ bị ném văng tung tóe, cả khu phố náo loạn.

Ngày 26.8, bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Nam (Gia Lai), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỗn chiến tại quán nhậu, gây mất an ninh trật tự. Lãnh đạo UBND P.Quy Nhơn Nam đã giao công an phường khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc.

"Hiện Công an P.Quy Nhơn Nam đang điều tra, khi có thông tin chính thức sẽ cung cấp cho báo chí", bà Hoa nói.

Công an vào cuộc làm rõ vụ hỗn chiến tại quán nhậu ở Gia Lai- Ảnh 1.

Nhóm người hỗn chiến tại quán nhậu ở P.Quy Nhơn Nam (Gia Lai)

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, tối 25.8, tại một quán nhậu trên đường Diên Hồng (P.Quy Nhơn Nam), trong lúc đang ngồi nhậu, hai nhóm khách bất ngờ lao vào hỗn chiến. Những người này đã dùng chai bia, ly thủy tinh và cả bàn ghế làm hung khí. Vụ việc khiến nhiều vật dụng trong quán hư hỏng, mảnh vỡ văng ra cả ngoài đường, tạo cảnh tượng hỗn loạn.

Điều đáng chú ý, vụ hỗn chiến tại quán nhậu này xảy ra ngay trước mắt nhiều người dân, trong đó có cả trẻ em. Một số nhân chứng đã quay clip và đăng tải lên Facebook. Các đoạn video nhanh chóng lan truyền, gây bức xúc dư luận.

Nguyên nhân vụ hỗn chiến tại quán nhậu đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

