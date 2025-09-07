Sát hại người phụ nữ rồi chở thi thể đi hơn 70 km để phi tang

Ngày 7.9, tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đang điều tra vụ án một phụ nữ bị sát hại, thi thể không còn nguyên vẹn được phát hiện tại xã Bình Hiệp, Tây Ninh.

Khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, trong lúc đi làm đồng, người dân phát hiện một bao chứa thi thể người nổi trên kênh, bốc mùi nặng. Nạn nhân được xác định là nữ, khoảng 30 tuổi, chưa rõ lai lịch do không có giấy tờ tùy thân.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ.

Quá trình truy xét nhanh, công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm là một người đàn ông có thời gian chung sống với nạn nhân tại phòng trọ ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm thừa nhận đã sát hại nạn nhân tại phòng trọ. Sau khi gây án, đối tượng chia nhỏ thi thể, cho vào bao ni lông rồi dùng xe máy chở đến xã Bình Hiệp (cách nơi xảy ra vụ án hơn 70 km) vứt xuống kênh để phi tang.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ nghi phạm sát hại nạn nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.



