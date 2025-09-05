Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.Huế: Phát hiện thi thể chủ vườn tràm trong vụ cháy rừng sản xuất

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
05/09/2025 09:54 GMT+7

Trong lúc tham gia chữa cháy khu rừng sản xuất của người dân, lực lượng biên phòng TP.Huế phát hiện thi thể là chủ vườn tràm, nơi phát nguồn vụ cháy.

Ngày 5.9, tin từ Bộ đội biên phòng TP.Huế cho biết sau khi huy động lực lượng tham gia chữa cháy rừng sản xuất tại xã Phú Vinh, đơn vị phát hiện thi thể là chủ vườn tràm - nơi phát nguồn vụ cháy.

TP.Huế: Phát hiện thi thể người đàn ông khi đang chữa cháy rừng - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng tham gia chữa cháy

ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo thông tin ban đầu, lúc 18 giờ 45 phút hôm qua 4.9, Đồn biên phòng Vinh Xuân (Bộ đội biên phòng TP.Huế) nhận tin báo tại khu vực rừng tràm thuộc thôn 6 xã Phú Vinh xuất hiện đám cháy, lửa bùng phát nhanh.

Ngay sau đó, Đồn biên phòng Vinh Xuân khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai dập lửa.

Đến 19 giờ 13 phút, đám cháy được khoanh vùng; đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Qua kiểm đếm, xác định diện tích rừng bị ảnh hưởng khoảng 1 ha.

Đáng chú ý, tại thời điểm tham gia chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của 1 người đàn ông. Qua xác minh, nạn nhân là ông T.M, 70 tuổi, trú tại thôn 6 xã Phú Vinh.

Đám cháy cũng bùng phát tại khu vực rừng tràm của ông T.M (nạn nhân tử vong) và phần đất rừng của ông Trần Sang (61 tuổi, cùng trú tại thôn 6 xã Phú Vinh).

Hiện Đồn biên phòng Vinh Xuân đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin liên quan

Người dân câu cá phát hiện thi thể chỉ còn bộ xương ven kênh Xáng ở TP.HCM

Người dân câu cá phát hiện thi thể chỉ còn bộ xương ven kênh Xáng ở TP.HCM

Thi thể người đã phân hủy gần hết, chỉ còn bộ xương tại khu vực ven bờ kênh Xáng, thuộc xã Đông Thạnh, TP.HCM được người dân phát hiện nên báo công an.

Khám phá thêm chủ đề

Thi thể Cháy rừng chữa cháy vườn tràm Huế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận