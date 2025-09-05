TP.Huế: Phát hiện thi thể chủ vườn tràm trong vụ cháy rừng sản xuất

Ngày 5.9, tin từ Bộ đội biên phòng TP.Huế cho biết sau khi huy động lực lượng tham gia chữa cháy rừng sản xuất tại xã Phú Vinh, đơn vị phát hiện thi thể là chủ vườn tràm - nơi phát nguồn vụ cháy.



Lực lượng biên phòng tham gia chữa cháy ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo thông tin ban đầu, lúc 18 giờ 45 phút hôm qua 4.9, Đồn biên phòng Vinh Xuân (Bộ đội biên phòng TP.Huế) nhận tin báo tại khu vực rừng tràm thuộc thôn 6 xã Phú Vinh xuất hiện đám cháy, lửa bùng phát nhanh.

Ngay sau đó, Đồn biên phòng Vinh Xuân khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai dập lửa.

Đến 19 giờ 13 phút, đám cháy được khoanh vùng; đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Qua kiểm đếm, xác định diện tích rừng bị ảnh hưởng khoảng 1 ha.

Đáng chú ý, tại thời điểm tham gia chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của 1 người đàn ông. Qua xác minh, nạn nhân là ông T.M, 70 tuổi, trú tại thôn 6 xã Phú Vinh.

Đám cháy cũng bùng phát tại khu vực rừng tràm của ông T.M (nạn nhân tử vong) và phần đất rừng của ông Trần Sang (61 tuổi, cùng trú tại thôn 6 xã Phú Vinh).

Hiện Đồn biên phòng Vinh Xuân đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.