Thời sự

Vụ 4 thi thể và quan tài trôi trên hồ thủy điện: Nghi ở Lào trôi sang

Khánh Hoan
Khánh Hoan
01/09/2025 08:31 GMT+7

Chính quyền xã Thông Thụ (Nghệ An) vừa có văn bản gửi Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An đề nghị hướng dẫn và xử lý lâu dài đối với 4 thi thể được phát hiện trôi trên lòng hồ thủy điện tại xã này.

Thông tin trên được một lãnh đạo xã Thông Thụ (Nghệ An) cho biết vào sáng nay 1.9. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, những ngày gần đây, người dân xã Thông Thụ đã phát hiện 4 thi thể trôi theo dòng nước lũ về lòng hồ thủy điện Hủa Na thuộc địa bàn xã. Trong đó, có 1 thi thể trôi bên cạnh chiếc quan tài bằng gỗ đã bị bật nắp, có chữ viết của Lào.

Ảnh 1.

Một thi thể trôi trên lòng hồ thủy điện bên cạnh chiếc quan tài được người dân địa phương bỏ vào quan tài rồi báo với chính quyền

ẢNH: CTV

Sau khi được phát hiện, cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi, lấy mẫu để xác định danh tính, chính quyền địa phương đã tổ chức chôn cất. Các thi thể này đã phân hủy nặng, nên chỉ mới xác định được một thi thể là nữ giới. Chính quyền xác định các thi thể này không phải người địa phương và nghi ngờ từ Lào trôi sang theo nước lũ (xã Thông Thụ giáp ranh với Lào).

Lãnh đạo xã Thông Thụ nhận định có thể còn có thêm thi thể khác bị trôi dạt trên lòng hồ nên đã chỉ đạo các lực lượng tiếp tục kiểm tra, rà soát và muốn tổ chức cuộc gặp, trao đổi với chính quyền huyện Xăm Tảy (tỉnh Hủa Phăn, Lào) để xác minh danh tính các thi thể và hướng xử lý lâu dài đối với các thi thể này.

Bà Nguyễn Thị Hoài, Chủ tịch UBND xã Thông Thụ, cho biết những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 5, ở xã Thông Thụ và ở Lào có có mưa rất lớn, 2 bản của Lào giáp ranh với Thông Thụ là bản Tẩu và bản Na Say đã xảy ra lũ ống, lũ quét qua khu vực nghĩa địa. Theo nhận định, khả năng các thi thể này bị trôi do sạt lở nghĩa địa bên Lào.

