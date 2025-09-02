Từ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tới thầy giáo dạy văn ở TP.HCM

3 năm tham gia đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Anh Lý Tuấn Thiện (năm nay 31 tuổi), tốt nghiệp ngành sư phạm ngữ văn Trường ĐH Sài Gòn, sau khi đi dạy hợp đồng, anh tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân vì muốn bản thân được rèn luyện nhiều hơn, đóng góp sức trẻ cho đất nước. Anh bắt đầu tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân vào tháng 2.2017, sau 4 tháng quân trường được học chính trị, học võ thuật, học bơi, điều lệnh công an… với kỷ luật nghiêm ngặt, anh được phân công tham gia nhiệm vụ tại Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận 1, TP.HCM (trước đây vẫn còn cấp quận/huyện).

Sau này, anh có khoảng 1 năm được phân công tham gia làm nhiệm vụ tại Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận 10 cũ.

Anh Lý Tuấn Thiện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, có 3 năm tham gia đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ẢNH: NVCC

Anh Lý Tuấn Thiện kể lại trong 3 năm tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân anh đã được rèn luyện về thể lực, rèn giũa về ý chí, động lực cố gắng, đồng thời được góp sức mình tham gia nhiều nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn ở TP.HCM. Điển hình như vụ cháy chung cư Carina trên đường Võ Văn Kiệt năm 2018.

"Trước giờ tôi chỉ được xem các hình ảnh, thước phim các chiến sĩ cảnh sát cứu hỏa lao mình trong biển lửa để cứu người và thấy ngưỡng mộ vô cùng. Khi tôi tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, tận mắt chứng kiến và được huấn luyện cùng, chiến đấu cùng các chú, các anh thì càng thêm thấu hiểu, ngưỡng mộ ý chí, nghị lực, sự quả cảm, sẵn sàng hy sinh của những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Thời gian tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân là những năm tháng vô cùng đáng quý, tự hào trong thanh xuân của tôi", anh Thiện, thầy giáo dạy ngữ văn tại TP.HCM chia sẻ.

Trong thời gian tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, anh Thiện cùng đồng đội đạt giải ba hạng mục Người dẫn chương trình ở Liên hoan truyền hình Công an nhân dân ẢNH: NVCC

Anh Thiện trong thời gian tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, giúp các bé một trường mầm non học các kỹ năng thoát hiểm an toàn khi có hỏa hoạn ẢNH: NVCC

Thầy giáo nhiệt huyết với những tiết dạy ngữ văn sáng tạo

Ra quân hồi tháng 2.2020, anh Thiện thi viên chức và trúng tuyển về làm giáo viên dạy ngữ văn tại Trường THPT Vĩnh Lộc (quận Bình Tân trước đây). Sau đó, từ 1.7.2024, anh chuyển về công tác tại Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn.

"Môi trường nào với tôi cũng là một cơ hội, một môi trường để tôi được học tập, rèn luyện và có thể làm nên những điều có ý nghĩa trong cuộc đời của mình", thầy giáo dạy ngữ văn chia sẻ.

Anh Thiện (bìa trái) trong buổi dạy học giúp cộng đồng người điếc giỏi tiếng Việt hơn ẢNH: THÚY HẰNG

Thầy giáo giới thiệu với các bạn học viên người điếc về thời gian anh tham gia đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ẢNH: THÚY HẰNG

Thầy giáo trẻ tâm sự 3 năm đi nghĩa vụ Công an nhân dân đã cho anh những trải nghiệm quý giá, điều này trở thành chất liệu sống động trong nhiều tiết ngữ văn của anh, giúp học sinh hiểu rõ hơn về những tấm gương anh dũng, sẵn sàng hy sinh trong thời bình để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân.

Đặc biệt, với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 chú trọng phát huy phẩm chất, năng lực người học, học sinh cần mở rộng vốn sống, sự hiểu biết bên ngoài trang sách giáo khoa, giáo viên cần khơi dậy niềm yêu thích khám phá, năng lực tự học trong mỗi em. Điều này càng thôi thúc mỗi giáo viên dạy ngữ văn như anh Thiện làm sao để học sinh chủ động học trong niềm say mê, biết tư duy, phản biện, chứ không phải chỉ học đối phó cho mỗi kỳ thi.

Anh Thiện từng tổ chức buổi thao giảng liên môn toán - ngữ văn với chủ đề "Trong toán có văn, trong văn có toán" cùng thầy giáo dạy toán trong Trường THPT Trưng Vương, được đông đảo giáo viên trong cụm chuyên môn đánh giá cao. Năm học 2024-2025, thầy giáo Lý Tuấn Thiện đạt danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu của quận 1 (cũ), TP.HCM.

"Tôi tâm đắc nhất lời dạy của Bác Hồ với các cháu học sinh, trong thư Người gửi các em học sinh nhân ngày khai giảng độc lập đầu tiên, vào tháng 9.1945: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em". Sau 80 năm, lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị. Đó cũng là động lực thôi thúc những giáo viên như tôi nỗ lực mỗi ngày, giúp học sinh yêu thích mỗi tiết học văn, khao khát học tập, dám nghĩ dám làm, để có được trí tuệ, sự bản lĩnh, như lời Bác dặn dò", thầy giáo Lý Tuấn Thiện bộc bạch.

Thầy Thiện cùng đồng nghiệp thực hiện buổi thao giảng liên môn toán - ngữ văn ẢNH: NVCC

Buổi thao giảng chủ đề "Trong toán có văn, trong văn có toán" được các giáo viên trong cụm chuyên môn đánh giá cao ẢNH: NVCC

Năm học 2024-2025, thầy giáo Lý Tuấn Thiện đạt danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu của quận 1 (cũ), TP.HCM ẢNH: NVCC