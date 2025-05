Khi các thầy cô giáo mầm non sáng tạo

"Tôi rất ấn tượng với sự sáng tạo trong việc lồng ghép các nội dung giáo dục như âm nhạc đa văn hóa, an toàn giao thông hay quyền trẻ em vào các hoạt động thực hành, giúp trẻ không chỉ học mà còn trải nghiệm và ứng dụng vào cuộc sống", bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chia sẻ tại lễ tổng kết trao giải Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố và Hội thi giáo viên tài năng dành cho giáo viên mầm non TP.HCM ở các cơ sở giáo dục mầm non độc lập diễn ra hôm nay, 8.5.

"Tôi đặc biệt trân trọng nỗ lực của các giáo viên trẻ và giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, những người đã vượt qua nhiều khó khăn để mang đến những bài giảng sáng tạo, đầy tâm huyết", bà Châu nói thêm trong sự xúc động.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM (thứ 6 từ phải qua), cùng bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT trao giải nhất cho 10 thầy cô giáo xuất sắc nhất ở Hội thi giáo viên dạy giỏi ẢNH: THÚY HẰNG

Trong buổi trao giải hôm nay, các giáo viên đoạt giải nhất để lại nhiều tình cảm cho khán giả khi trình bày những trích đoạn ấn tượng trong các phần thi thực hành, lý thuyết của các hội thi vừa qua.

Với chủ đề bốc thăm "bình đẳng giới", thầy Thái Hồng Duy, giáo viên Trường mầm non 19/5 Thành Phố mang dàn đàn T'rưng lên sân khấu, nhảy đẹp, múa dẻo bài Múa với bạn Tây nguyên cùng các trẻ lớp lá với thông điệp: "Thầy là nam giới, và thầy có thể nhảy, múa, hát, thầy có thể chơi nhạc cụ. Tất cả các bé trai và tất cả các bé gái, các bạn cũng có nhảy, múa, hát, có thể là nhạc công hoặc vũ công. Với bất cứ giới tính nào, chúng ta đều có thể làm công việc mà chúng ta yêu thích, chúng ta có thế mạnh, sở trường".



Thầy giáo mầm non Thái Hồng Duy cùng biểu diễn với đàn T'rưng với các em nhỏ

Cô Vũ Thị Mộng Thùy, giáo viên Trường mầm non Sao Mai 12, quận 4, trình bày lại hoạt động giáo dục hướng dẫn trẻ đi tàu metro an toàn - hoạt động thuộc chủ đề an giáo dục cho trẻ về an toàn giao thông.

Cô Trương Thị Mộng Trinh, giáo viên Nhóm trẻ độc lập Trẻ Tài Năng, quận Tân Phú, thể hiện tài năng tổ chức hoạt động giáo dục, giúp trẻ thêm hứng thú khám phá xung quanh với các ứng dụng công nghệ. Hay cô Võ Thị Mỹ Ái, giáo viên Trường mầm non Sóc Nâu, quận Gò Vấp, cùng múa ballet với trẻ, sau khi kể cho các con nghe truyện "Voi học múa ballet" để giáo dục các con về bình đẳng giới...

Bà Lê Thụy Mỵ Châu cho hay so với năm học 2023-2024 thì Hội thi giáo viên dạy giỏi năm nay ghi nhận sự tăng lên đáng kể về số lượng giáo viên mầm non tham gia. Ở cấp cơ sở có 10.180 giáo viên mầm non, tăng hơn 110%. Cấp huyện có 2.046 giáo viên, tăng hơn 50%, chất lượng các bài dự thi đều được nâng cao.

Hội thi giáo viên tài năng cũng thu hút nhiều giáo viên ở các nhóm lớp độc lập tham gia, đặc biệt có 1.305 giáo viên đoạt giải cấp cơ sở, đạt 64,47% (năm học trước chỉ đạt 40,89%).

Cô Vũ Thị Mộng Thùy cùng phần trình bày sinh động cho trẻ về kỹ năng đi tàu metro ẢNH: THÚY HẰNG

Động lực thúc đẩy phát triển bền vững của giáo dục mầm non TP.HCM

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi và Hội thi giáo viên tài năng năm học 2024 - 2025 không chỉ là những sự kiện chuyên môn, mà còn là một phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trên toàn thành phố.



"Thông qua các hội thi, các giáo viên trẻ, năng động có cơ hội giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Các bài giảng, giáo án và giải pháp được thầy cô giáo trình bày tại hội thi không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn mà còn phản ánh tinh thần đổi mới, ứng dụng công nghệ và sự linh hoạt trong xử lý các tình huống thực tiễn nhằm mang đến những hoạt động giáo dục ý nghĩa, giúp trẻ phát triển toàn diện về nhận thức, kỹ năng và nhân cách", bà Châu nhấn mạnh.

Các giáo viên mầm non được trao giải ba ẢNH: THÚY HẰNG

Các giáo viên mầm non được trao giải nhì ẢNH: THÚY HẰNG

Các cô giáo được trao giải ba. Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay các hội thi tôn vinh tài năng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của giáo dục mầm non ẢNH: THÚY HẰNG

Bà Châu động viên toàn thể các thầy cô giáo mầm non tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và tâm huyết với nghề. Làm được như vậy, các hội thi sẽ không chỉ là nơi tôn vinh tài năng mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của giáo dục mầm non.

Sau lễ trao giải hôm nay, 99 giáo viên mầm non dạy giỏi và 72 giáo viên tài năng đã được công nhận danh hiệu Giáo viên giỏi cấp thành phố năm học 2024 - 2025. Trong đó có 10 giải nhất, 30 giải nhì, 59 giải ba của Hội thi giáo viên dạy giỏi. 8 giải nhất, 24 giải nhì, 40 giải ba của Hội thi giáo viên tài năng.