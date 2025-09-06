Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
An Giang: Tạm giữ nghi phạm chặn đường đánh người dân, cướp xe máy

Trần Ngọc
Trần Ngọc
06/09/2025 19:35 GMT+7

Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Danh Cảnh (22 tuổi, ngụ xã Gò Quao, tỉnh An Giang) để điều tra, xử lý về hành vi cướp xe máy người đi đường.

Chiều ngày 6.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tiến hành tạm giữ hình sự Danh Cảnh (22 tuổi, ngụ xã Gò Quao, tỉnh An Giang) để điều tra xử lý về hành vi cướp xe máy.

Theo điều tra ban đầu, trước đó tối 1.9 sau khi nhậu xong Danh Cảnh được Danh Minh Quý (17 tuổi) điều khiển xe máy chở Cảnh về nhà ở xã Gò Quao. Ngoài Cảnh, xe máy của Quý còn chở theo Danh Tú (18 tuổi, tất cả cùng ngụ xã Gò Quao, tỉnh An Giang).

Trong quá trình điều khiển xe về nhà do xe máy bị ngã nên cả 3 cho xe dừng lại bên đường. Khi Cảnh xuống xe thì nhìn thấy xe máy của anh D.Đ (23 tuổi) chở theo D.T (13 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang) chạy đến. Lúc này, Cảnh nảy sinh ý định rượt theo đánh anh Đ. và T. để chiếm đoạt chiếc xe máy bán lấy tiền tiêu xài.

An Giang: Tạm giữ nghi phạm chặn đường đánh người dân, cướp xe máy - Ảnh 2.

Chiếc xe máy tang vật của vụ cướp

ẢNH: CACC

Cảnh kêu Quý chạy xe máy đuổi theo xe anh Đ., rồi kêu anh Đ. dừng xe lại để Cảnh xuống xe móc dao ra đe dọa và cả hai cùng đánh anh Đ. Do bị đánh, anh Đ. cùng T. bỏ xe chạy vào nhà dân gần đó trốn. Cảnh đã cướp xe máy của nạn nhân và điều khiển đi cất giấu. Sau đó, các bị hại đến công an trình báo về vụ cướp.

Qua điều tra, truy xét, Công an tỉnh An Giang xác định nhóm của Danh Cảnh đã thực hiện vụ cướp xe máy trên. Đến ngày 2.9, Cảnh bị công an phát hiện, bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

An Giang: Tuyên án tử hình nữ bị cáo giết người bán thịt heo

An Giang: Tuyên án tử hình nữ bị cáo giết người bán thịt heo

TAND tỉnh An Giang đã tuyên án tử hình Nguyễn Thị Kiều Phương (44 tuổi) về các tội giết người và cướp tài sản. Phương là bị cáo gây ra vụ án giết người đàn ông bán thịt heo xôn xao dư luận ở An Giang hồi tháng 2.

cướp xe máy cướp xe cướp tài sản an giang
