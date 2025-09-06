An Giang: Tạm giữ nghi phạm chặn đường đánh người dân, cướp xe máy

Chiều ngày 6.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tiến hành tạm giữ hình sự Danh Cảnh (22 tuổi, ngụ xã Gò Quao, tỉnh An Giang) để điều tra xử lý về hành vi cướp xe máy.

Theo điều tra ban đầu, trước đó tối 1.9 sau khi nhậu xong Danh Cảnh được Danh Minh Quý (17 tuổi) điều khiển xe máy chở Cảnh về nhà ở xã Gò Quao. Ngoài Cảnh, xe máy của Quý còn chở theo Danh Tú (18 tuổi, tất cả cùng ngụ xã Gò Quao, tỉnh An Giang).

Trong quá trình điều khiển xe về nhà do xe máy bị ngã nên cả 3 cho xe dừng lại bên đường. Khi Cảnh xuống xe thì nhìn thấy xe máy của anh D.Đ (23 tuổi) chở theo D.T (13 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang) chạy đến. Lúc này, Cảnh nảy sinh ý định rượt theo đánh anh Đ. và T. để chiếm đoạt chiếc xe máy bán lấy tiền tiêu xài.

Chiếc xe máy tang vật của vụ cướp ẢNH: CACC

Cảnh kêu Quý chạy xe máy đuổi theo xe anh Đ., rồi kêu anh Đ. dừng xe lại để Cảnh xuống xe móc dao ra đe dọa và cả hai cùng đánh anh Đ. Do bị đánh, anh Đ. cùng T. bỏ xe chạy vào nhà dân gần đó trốn. Cảnh đã cướp xe máy của nạn nhân và điều khiển đi cất giấu. Sau đó, các bị hại đến công an trình báo về vụ cướp.

Qua điều tra, truy xét, Công an tỉnh An Giang xác định nhóm của Danh Cảnh đã thực hiện vụ cướp xe máy trên. Đến ngày 2.9, Cảnh bị công an phát hiện, bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.