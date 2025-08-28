Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Tạm giữ hình sự nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, 'thông chốt' bảo vệ A80

Trần Cường
Trần Cường
28/08/2025 21:19 GMT+7

Chạy ngược chiều trong khu vực đường cấm phục sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80, nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga lao thẳng vào công an. Người này vi phạm nồng độ cồn, đang bị tạm giữ hình sự để xử lý.

Tối 28.8, đại diện Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Khải (22 tuổi, trú xã Hiền Lương, Phú Thọ) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Tạm giữ nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, thông chốt A80 - Ảnh 1.

Công an làm việc với Nguyễn Xuân Khải

ẢNH: N.B

Theo tài liệu điều tra, khoảng 21 giờ 40 ngày 27.8, tổ công tác của Công an P.Láng (Hà Nội) làm nhiệm vụ bảo vệ buổi sơ duyệt cấp nhà nước lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (sự kiện A80) tại khu vực đường Láng - Trần Duy Hưng thì phát hiện Nguyễn Xuân Khải lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều trên đường Láng, hướng từ Ngã Tư Sở về Cầu Giấy. 

Lúc này, một cán bộ Công an P.Láng đã ra tín hiệu dừng xe nhưng Khải không chấp hành mà tăng ga lao thẳng vào tổ công tác khiến một cán bộ ngã ra đường.

Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế, đưa Khải về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Khải vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,572 mg/lít khí thở.

Công an Hà Nội trước đó cũng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Bá Hoàng Nam (18 tuổi, trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (18 tuổi, trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, khoảng 20 giờ 10 ngày 21.8, Nam lái xe máy chở theo Quân di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ (P.Hồng Hà, Hà Nội) thì gặp chốt công an làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80.

Khi cảnh sát ra hiệu dừng xe thì Nam tăng ga bỏ chạy, tông thẳng vào đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng CSCĐ Công an Hà Nội, khiến chiến sĩ này và 2 thanh niên cùng ngã ra đường. Tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng, sau đó đưa đại úy Công cùng 2 thanh niên vào bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, các bác sĩ xác định đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái.

Tin liên quan

Xử lý nam thanh niên xăm trổ gây rối tại chốt bảo vệ A80

Xử lý nam thanh niên xăm trổ gây rối tại chốt bảo vệ A80

Công an P.Tây Hồ (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ để xử lý nam thanh niên xăm kín 2 tay có hành vi gây rối tại chốt bảo vệ phục vụ buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80.

Khám phá thêm chủ đề

Chống người thi hành công vụ Công an Hà Nội diễu binh diễu hành thông chốt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận