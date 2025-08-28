Tạm giữ hình sự nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, 'thông chốt' bảo vệ A80

Tối 28.8, đại diện Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Khải (22 tuổi, trú xã Hiền Lương, Phú Thọ) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Công an làm việc với Nguyễn Xuân Khải ẢNH: N.B

Theo tài liệu điều tra, khoảng 21 giờ 40 ngày 27.8, tổ công tác của Công an P.Láng (Hà Nội) làm nhiệm vụ bảo vệ buổi sơ duyệt cấp nhà nước lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (sự kiện A80) tại khu vực đường Láng - Trần Duy Hưng thì phát hiện Nguyễn Xuân Khải lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều trên đường Láng, hướng từ Ngã Tư Sở về Cầu Giấy.

Lúc này, một cán bộ Công an P.Láng đã ra tín hiệu dừng xe nhưng Khải không chấp hành mà tăng ga lao thẳng vào tổ công tác khiến một cán bộ ngã ra đường.

Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế, đưa Khải về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Khải vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,572 mg/lít khí thở.

Công an Hà Nội trước đó cũng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Bá Hoàng Nam (18 tuổi, trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (18 tuổi, trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, khoảng 20 giờ 10 ngày 21.8, Nam lái xe máy chở theo Quân di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ (P.Hồng Hà, Hà Nội) thì gặp chốt công an làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80.

Khi cảnh sát ra hiệu dừng xe thì Nam tăng ga bỏ chạy, tông thẳng vào đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng CSCĐ Công an Hà Nội, khiến chiến sĩ này và 2 thanh niên cùng ngã ra đường. Tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng, sau đó đưa đại úy Công cùng 2 thanh niên vào bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, các bác sĩ xác định đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái.