Thời sự

Xử lý nam thanh niên xăm trổ gây rối tại chốt bảo vệ A80

Trần Cường
Trần Cường
28/08/2025 17:46 GMT+7

Công an P.Tây Hồ (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ để xử lý nam thanh niên xăm kín 2 tay có hành vi gây rối tại chốt bảo vệ phục vụ buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80.

Công an Hà Nội cho biết, Công an P.Tây Hồ vừa lập hồ sơ để xử lý nam thanh niên có hành vi thách thức lực lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ phục vụ buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80).

Xử lý nam thanh niên xăm trổ gây rối tại chốt A80 - Ảnh 1.

Thời điểm nam thanh niên gây rối tại chốt bảo vệ A80

ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Cụ thể, chiều 27.9, tại chốt bảo vệ ở nút giao dốc Đồng Cổ - Hoàng Hoa Thám, có một nam thanh niên gây rối, dùng lời lẽ thách thức lực lượng công an đang đảm bảo an ninh trật tự.

Nắm được sự việc, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng xác minh, làm rõ.

Sáng 28.8, Công an P.Tây Hồ đã phối hợp với Công an P.Ngọc Hà (Hà Nội) mời nam thanh niên nêu trên về làm việc. Danh tính người này được xác định là H.Đ.D (26 tuổi, trú P.Ngọc Hà). Thừa nhận hành vi của mình, D. hứa không tái phạm. Công an P.Tây Hồ đang củng cố hồ sơ để xử lý D. theo quy định.

Xử lý nam thanh niên xăm trổ gây rối tại chốt A80 - Ảnh 2.

Công an làm việc với H.Đ.D

ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Mỗi người dân cần là một tuyên truyền viên

Công an Hà Nội cho hay, dịp Quốc khánh 2.9 năm nay là sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt trọng đại của đất nước, thu hút đông đảo lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân và du khách tham gia.

Đây không chỉ là dịp để người dân bày tỏ niềm tự hào, đoàn kết dân tộc, mà còn là cơ hội để thể hiện nếp sống văn minh, thanh lịch của người Việt Nam.

Do đó, mỗi người dân hãy là một "tuyên truyền viên" góp phần giữ gìn trật tự, an toàn, để sự kiện A80 diễn ra thành công, trang trọng, an toàn và đẹp trong mắt du khách, bạn bè quốc tế. ‎Hãy "yêu nước từ những việc làm nhỏ nhất", đồng hành, giúp đỡ lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. ‎

Công an Hà Nội đề nghị người dân chấp hành nghiêm những hướng dẫn của lực lượng chức năng. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

