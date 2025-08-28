Đồng Tháp: Trao tặng hơn 1.000 Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2.9

Ngày 28.8, tại Khu di tích Chiến thắng Ấp Bắc (thuộc xã Tân Phú, Đồng Tháp), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2.9 cho các đảng viên cao niên.

Trong đợt này, toàn tỉnh có 1.018 đảng viên được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng. Riêng tại buổi lễ, có 61 đảng viên từ 55 năm tuổi Đảng trở lên đã trực tiếp nhận huy hiệu.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: THANH QUÂN

Trong số đảng viên được trao Huy hiệu Đảng lần này có 1 đảng viên 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 75 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên 70 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 38 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 50 đảng viên 55 năm tuổi Đảng và 73 đảng viên 50 năm tuổi Đảng.

Số còn lại là các huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng truy tặng huy hiệu cho 8 đảng viên.

Ông Lê Quốc Phong trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên ẢNH: THANH QUÂN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, cho biết đây là buổi trao Huy hiệu Đảng đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp sau sáp nhập. Do đó, đợt trao này có rất nhiều ý nghĩa.

"Đảng bộ Đồng Tháp luôn xem những đồng chí có bề dày cống hiến đối với vị trí của mình đều là những tài sản quý báu. Các đồng chí đã đóng góp rất nhiều trong sự phát triển của tỉnh Tiền Giang cũ, Đồng Tháp cũ và Đồng Tháp mới bây giờ", ông Lê Quốc Phong nói.

Ông Lê Quốc Phong cũng không quên nhắn nhủ các cán bộ trẻ có mặt tại buổi lễ phải học tập, noi gương các thế hệ đi trước về tinh thần dấn thân, chịu khó trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Tiểu đội Gang thép ẢNH: THANH QUÂN

Cũng trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tổ chức dâng hương tại Tượng đài 3 chiến sĩ Gang thép (Tiểu đội Gang thép), tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong trận Ấp Bắc ngày 2.1.1963.