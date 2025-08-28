Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Đồng Tháp: Trao tặng hơn 1.000 Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2.9

Thanh Quân
Thanh Quân
28/08/2025 11:35 GMT+7

Tỉnh Đồng Tháp tổ chức trao hơn 1.000 Huy hiệu Đảng cho đảng viên, trong đó có nhiều đảng viên hơn 70 năm tuổi Đảng.

Ngày 28.8, tại Khu di tích Chiến thắng Ấp Bắc (thuộc xã Tân Phú, Đồng Tháp), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2.9 cho các đảng viên cao niên.

Trong đợt này, toàn tỉnh có 1.018 đảng viên được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng. Riêng tại buổi lễ, có 61 đảng viên từ 55 năm tuổi Đảng trở lên đã trực tiếp nhận huy hiệu.

Đồng Tháp: Trao tặng hơn 1.000 Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2.9 - Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: THANH QUÂN

Trong số đảng viên được trao Huy hiệu Đảng lần này có 1 đảng viên 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 75 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên 70 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 38 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 50 đảng viên 55 năm tuổi Đảng và 73 đảng viên 50 năm tuổi Đảng.

Số còn lại là các huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng truy tặng huy hiệu cho 8 đảng viên.

Đồng Tháp: Trao tặng hơn 1.000 Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2.9 - Ảnh 2.

Ông Lê Quốc Phong trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên

ẢNH: THANH QUÂN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, cho biết đây là buổi trao Huy hiệu Đảng đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp sau sáp nhập. Do đó, đợt trao này có rất nhiều ý nghĩa. 

"Đảng bộ Đồng Tháp luôn xem những đồng chí có bề dày cống hiến đối với vị trí của mình đều là những tài sản quý báu. Các đồng chí đã đóng góp rất nhiều trong sự phát triển của tỉnh Tiền Giang cũ, Đồng Tháp cũ và Đồng Tháp mới bây giờ", ông Lê Quốc Phong nói.

Ông Lê Quốc Phong cũng không quên nhắn nhủ các cán bộ trẻ có mặt tại buổi lễ phải học tập, noi gương các thế hệ đi trước về tinh thần dấn thân, chịu khó trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng Tháp: Trao tặng hơn 1.000 Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2.9 - Ảnh 3.

Các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Tiểu đội Gang thép

ẢNH: THANH QUÂN

Cũng trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tổ chức dâng hương tại Tượng đài 3 chiến sĩ Gang thép (Tiểu đội Gang thép), tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong trận Ấp Bắc ngày 2.1.1963.

Tin liên quan

Chủ tịch Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng cho Phu quân nguyên Phó chủ tịch nước

Chủ tịch Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng cho Phu quân nguyên Phó chủ tịch nước

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Châu Hoàng Nhơn (phường Tân Định), Phu quân nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Khám phá thêm chủ đề

Huy hiệu Đảng viên đồng tháp trao huy hiệu đảng huy hiệu đảng 80 năm Quốc khánh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận