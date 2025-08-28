Trường ĐH Lạc Hồng chú trọng đào tạo gắn liền với nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Nhiều sản phẩm sáng tạo của nhà trường đã được ứng dụng thực tiễn, phục vụ nhu cầu xã hội và cộng đồng doanh nghiệp. Sự hiện diện robot vệ sinh pin năng lượng mặt trời tại Triển lãm A80 không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của Trường ĐH Lạc Hồng trong đổi mới sáng tạo. Qua đó còn thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ghé thăm và dành nhiều lời động viên tinh thần sáng tạo của giảng viên, sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng ẢNH: L.H

Robot vệ sinh pin năng lượng mặt trời là một trong nhiều thành tựu Trường ĐH Lạc Hồng trong đổi mới sáng tạo.

Robot này có công suất vệ sinh trung bình: 800/h [0.6-0.8MWp/ngày] [~8h làm việc/ngày]. Robot có thể tháo rời từng phần: [Pin, chổi, hệ thống điện, cơ cấu di chuyển], phần nặng nhất có khối lượng <20kg, lắp ráp 15 phút. Chế độ điều khiển bằng tay và bán tự động…

Robot vệ sinh pin năng lượng mặt trời ẢNH: L.H

Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển từ năm 2020, chính thức thương mại hóa từ đầu năm 2021. Đến nay đã có 25 doanh nghiệp đưa robot vào sử dụng trong trong việc vệ sinh pin mặt trời áp mái và Farm. Sử dụng robot vệ sinh pin năng lượng mặt trời giúp tăng hiệu suất pin, tiết kiệm chi phí nhân công và đảm bảo an toàn khi vận hành. Robot còn hạn chế tiêu hao nước, kéo dài tuổi thọ tấm pin và có thể áp dụng cho nhiều mô hình.



Triển lãm tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, giới thiệu những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ, quốc phòng – an ninh, đối ngoại… Bên cạnh đó, sự kiện ứng dụng các công nghệ hiện đại như 3D mapping và thực tế ảo (VR). Với mục đích mang đến trải nghiệm sống động, giúp người tham quan vừa nhìn lại quá khứ hào hùng, vừa hình dung rõ nét tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước trong tương lai.

