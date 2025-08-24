Thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương: Đội robot Việt Nam đạt giải ba, giải ABU

Sáng 24.8, bên ngoài nhà thi đấu ASA Arena, thủ đô ULaanbaatar, Mông Cổ nhiệt độ 10 độ C, nhưng bên trong "nóng" lên từng giây bởi sự thi đấu của các "chiến binh" Cuộc thi sáng tạo robot châu Á - Thái Bình Dương (ABU Robocon 2025).

Trận đầu tiên rất nghẹt thở giữa 2 đội Hồng Kông - Việt Nam ẢNH: VÕ BA

Các cổ động viên đội tuyển Việt Nam ẢNH: VÕ BA

Lúc 10 giờ ngày 24.8, Đội tuyển robot LH - UDS của Trường ĐH Lạc Hồng đại diện Việt Nam tham dự ABU Robon 2025 tại Mông Cổ đã chính thức thi đấu với các đội đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ: Campuchia, Hy Lạp, Fiji, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, Sri Lanka, Thái Lan, Hồng Kông.

Đội tuyển LH - UDS (Unstoppable Dream Shot - Cú ném trong mơ không thể cản phá) gồm 15 thành viên, dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Đình Đại. Đội trưởng đội tuyển LH - UDS Lâm Quốc Thọ cho biết sở dĩ chọn cái tên "rất kêu" này là trong quá trình nghiên cứu thiết kế cơ cấu cho robot, cũng như quá trình thi đấu trong nước toàn đội mong muốn thể hiện sự tự tin, sẵn sàng thi đấu và giành chiến thắng.

Đề thi ABU Robocon 2025 với chủ đề "Chiến binh bóng rổ" mang tính đối kháng cao, đòi hỏi chiến thuật thông minh.

Đội tuyển LH - UDS (Unstoppable Dream Shot - Cú ném trong mơ không thể cản phá) ẢNH: VÕ BA

Trong trận đầu tiên rất nghẹt thở giữa 2 đội Hồng Kông - Việt Nam trọng tài nhiều lần xem lại VAR. Robot của 2 đội cản phá quyết liệt không cho đối thủ qua sân để ném bóng vào rổ. Khi 2 tình huống cản phá giống nhau, nhưng trọng tài đã xử đội Việt Nam thua, mặc dù đội tuyển Việt Nam khiếu nại. Một điều đáng chú ý, trong đội trọng tài của trận đấu có trọng tài người Hồng Kông cũng tham gia điều khiển thi đấu, các thành viên của đội Việt Nam cho rằng "trọng tài đã bênh vực cho đội nhà, xử ép đội Việt Nam".

Các trọng tài nhiều lần phải hội ý và xem VAR ẢNH: VÕ BA

Trận đấu thứ hai, Đội tuyển robot LH - UDS (Việt Nam) gặp đội tuyển Mông Cổ 1 cũng diễn ra rất hấp dẫn. Mặc dù đội tuyển Mông Cổ ra sức cản phá không cho robot Việt Nam đưa bóng vào rổ, nhưng với sự khéo léo, trình độ kỹ thuật và thông minh của các chiến binh Việt Nam đã giành chiến thắng để giành quyền vào tứ kết.

Trận đấu thứ hai, Đội tuyển robot LH - UDS (Việt Nam) gặp đội tuyển Mông Cổ 1 diễn ra rất hấp dẫn ẢNH: VÕ BA

Ở trận đấu tứ kết giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, diễn ra khá nhẹ nhàng, khi robot của Việt Nam thắng áp đảo với tỷ số 9/3, tiếp tục giành quyền vào bán kết gặp đội Nhật Bản.

Đội trưởng Lâm Văn Thọ cho biết: "Rút kinh nghiệm 2 trận ở vòng loại, trong giờ nghỉ giữa trận, chúng tôi đã cố gắng sửa sai, bình tĩnh và tự tin hơn, quyết tâm trước mắt là lọt vào bán kết. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mức để giành chiến thắng".

Trận tứ kết diễn ra khá dễ dàng cho Đội tuyển Việt Nam ẢNH: VÕ BA

Trận đấu bán kết giữ Việt Nam và Nhật Bản diễn ra quá kịch tích, khi hai đội thi đấu rượt đuổi tỷ số. Tuy nhiên, may mắn thuộc về đội Nhật Bản. Đội tuyển robot LH - UDS Việt Nam dừng chân tại trận bán kết.

Đội tuyển robot LH - UDS thua đội Nhât Bản và dừng chân ở trận bán kết ẢNH: VÕ BA

Đội robot Việt Nam đạt giải ba, giải ABU ẢNH: VÕ BA

Thi đấu chung kết, Đội tuyển Nhật Bản đã giành chiến thắng trước đội Hồng Kông với tỷ số 12/9.

Luật thi Robocon 2025 lấy cảm hứng từ môn bóng rổ Các trụ bóng rổ và quả bóng rổ thi đấu đều tuân thủ các thông số kỹ thuật của Liên đoàn Bóng rổ quốc tế dành cho nam. Tuy nhiên, chiều cao của rổ được đặt ở mức 2,43 m. Đội tấn công hướng đến mục tiêu ghi điểm trong thời gian ném bóng, bằng cách dẫn bóng hoặc chuyền bóng cho robot đồng đội ở phần sân tấn công của đội mình. Các cú ném thông thường sẽ ghi điểm tùy tuộc vào vị trí ném. Trong khi đó, đội phòng thủ có nhiệm vụ ngăn cản đội tấn công ghi điểm bằng cách chặn bóng, chặn đường di chuyển hoặc ép đối thủ mất bóng. Nếu đội tấn công bị mất quyền kiểm soát bóng do áp lực của đội phòng thủ hoặc do ném bóng không thành công thì đội phòng thủ sẽ giành lại quyền sở hữu bóng và bắt đầu tấn công.



