Sáng tạo và không ngừng đổi mới để đồng hành cùng thí sinh

Tận dụng thế mạnh công nghệ số

Mai Hải Yến, Học viện Cán bộ TP.HCM, Đội trưởng đội hình sinh viên tình nguyện tại các điểm thi thuộc các quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, cho biết địa bàn các quận này sẽ do nhiều trường đại học cùng phối hợp tổ chức với khoảng 1.000 sinh viên tình nguyện phân bổ về 31 điểm thi. Hiện tại, các bạn đã kết nối với các điểm thi để hỗ trợ công tác trước kỳ thi, chuẩn bị về cả tinh thần cũng như vật chất để tiếp sức thí sinh.

Công tác chuẩn bị của các đội hình đã hoàn tất, sẵn sàng tiếp sức thí sinh ẢNH: NỮ VƯƠNG

Hải Yến chia sẻ, tiếp nối thành công của các mùa tiếp sức đã qua, cùng với sự sáng tạo không ngừng, sự nhiệt huyết của sinh viên tình nguyện, đội hình tiếp sức mùa thi năm nay của các bạn sẽ được tổ chức với đa dạng nội dung và hình thức hỗ trợ. Trong đó nổi bật như: tích hợp công nghệ số chatbot AI tư vấn trực tuyến, thư viện đề thi thử, tư vấn tâm lý, sức khỏe cho thí sinh; kết nối với những người nổi tiếng, KOL để làm đại sứ truyền thông truyền cảm hứng đến các thí sinh...

Là Đội trưởng đội hình phản ứng nhanh, Nguyễn Hoàng Xuân Việt, Trường ĐH Công thương TP.HCM, cho biết đội hình có 120 thành viên và hiện mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. "Là đội hình phản ứng nhanh nên lúc nào các tình nguyện viên cũng trong tư thế sẵn sàng để khi có bất cứ chuyện gì xảy ra sẽ phản ứng kịp thời và đến địa điểm đó nhanh nhất có thể", Việt bày tỏ.

Xuân Việt cho biết nhiệm vụ của đội hình là tham gia đảm bảo an toàn giao thông cho thí sinh, cụ thể là hỗ trợ trực tiếp tại các điểm thi, phân luồng phương tiện khi phụ huynh đưa rước thí sinh để giảm ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh. Bên cạnh đó, sẽ hỗ trợ lực lượng CSGT điều phối giao thông trong các ngày diễn ra kỳ thi. Ngoài việc đảm bảo an toàn giao thông, đội hình sẽ phân phối, vận chuyển các phần quà, vật phẩm hỗ trợ thí sinh về các điểm thi.

Phụ trách đội hình sinh viên tại các điểm thi thuộc Q.4, Q.7, H.Nhà Bè và đặc biệt là H.Cần Giờ xa xôi, Nguyễn Diễm Quỳnh Nhi, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết đã chú trọng nhiều tới việc tập huấn cho tình nguyện viên về các kỹ năng cũng như lưu ý đến việc đi lại, ăn ở của thí sinh ở xã đảo vào thi.

"Riêng với H.Cần Giờ, tụi mình đã có nhiều đợt đi khảo sát, tiền trạm, tìm được những chỗ trọ uy tín, gần điểm thi để giới thiệu đến thí sinh và người nhà nghỉ qua đêm trong những ngày diễn ra kỳ thi", Quỳnh Nhi nói.

6 lần tham gia tiếp sức thí sinh

Đây là năm thứ 6 Quỳnh Nhi tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Cô bày tỏ: "Trong các chương trình tình nguyện mình từng tham gia thì Tiếp sức mùa thi để lại rất nhiều cảm xúc. Không chỉ riêng mình mà các bạn sinh viên khác khi tham gia đều cảm nhận được ý nghĩa và gắn kết với nhau hơn sau mỗi chương trình, nên năm nào cũng rủ nhau đi".

Qua 6 năm tham gia, Nhi nhận thấy hoạt động tiếp sức mùa thi rất có ý nghĩa với thí sinh. "Trước khi vào phòng thi hoặc lúc ra cổng mà có các anh chị tình nguyện viên chào đón thì thí sinh sẽ phấn khởi và an tâm, giúp các em tự tin để chiến thắng kỳ thi. Đó cũng là động lực để mình gắn bó với chương trình nhiều năm liền", Quỳnh Nhi chia sẻ.

Còn với Nguyễn Hoàng Xuân Việt, năm nay là lần thứ 4 bạn tham gia chương trình. "Mình luôn muốn đồng hành và chia sẻ với các thí sinh khi các em vừa bước ra khỏi cổng trường. Mình nhớ có những bạn bị hạn chế trong việc đi lại, tụi mình hỗ trợ đưa đi thi và đến tận phòng thi. Rồi sau mỗi buổi thi mà trời mưa, các bạn trông ngóng ba mẹ đến đón cũng giống như tụi mình ngày xưa đi thi, nên mình rất muốn đồng hành, đưa ra đến tận nơi phụ huynh chờ để các bạn về an toàn", Việt nói.

Nói về động lực tham gia chương trình, Hải Yến bày tỏ: "Em và các sinh viên tình nguyện đều từng là thí sinh thi tốt nghiệp THPT, cũng đã từng cảm nhận được những áp lực mà kỳ thi mang lại nên chúng em luôn mong muốn được góp chút sức để tiếp thêm động lực, cổ vũ tinh thần cho các thí sinh".

Hải Yến cũng chia sẻ thêm: "Thông qua chương trình, em hy vọng các bạn thí sinh sẽ được truyền thêm sức mạnh tinh thần để chinh phục kỳ thi và đạt được kết quả tốt nhất đúng như nguyện vọng của các bạn. Đồng thời em cũng mong rằng chương trình là cơ hội để các thế hệ sinh viên kết nối, lan tỏa tinh thần, hành động đẹp, mang lại những điều ý nghĩa cho các bạn học sinh và cho cả hành trình sinh viên của chúng em".