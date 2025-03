Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số góp phần phát triển đất nước

Ngày 1.3, tại tỉnh Long An, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên.

Đến dự lễ khởi động có Phó thủ tướng Lê Thành Long; ông Nguyễn Lam, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Long An; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam…

Sẵn sàng dấn thân đến những nơi khó khăn, gian khổ

Phát biểu tại lễ khởi động Tháng Thanh niên, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, khẳng định: "Mỗi năm, Tháng Thanh niên lại mang một diện mạo mới, được tổ chức với nhiều nội dung, phương thức mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả, qua đó tạo dựng được hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới với tinh thần khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, sẵn sàng dấn thân đến những nơi khó khăn, gian khổ, đảm nhận những việc mới, việc khó, cống hiến cho quê hương, đất nước".

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, tặng quà thanh niên tình nguyện sửa chữa nhà cho mẹ Việt Nam anh hùng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cũng theo anh Bùi Quang Huy, Tháng Thanh niên năm 2025 được tổ chức trong thời điểm kỷ niệm rất nhiều mốc lịch sử trọng đại của dân tộc; đồng thời cũng là năm toàn Đảng ta tập trung chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương mới, đặc biệt quan trọng, có diện tác động sâu rộng, tạo ra cuộc cách mạng để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. T.Ư Đoàn lựa chọn chủ đề Tháng Thanh niên năm 2025 là "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng" để tuổi trẻ cùng ôn lại, tự hào về truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc; cùng nhau tổng kết lại những đóng góp của tuổi trẻ cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, từ đó, thêm vững niềm tin với Đảng; thêm động lực, quyết tâm hành động, cống hiến góp sức dựng xây đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong Tháng Thanh niên 2025 sẽ có 3 ngày hoạt động cao điểm được đồng loạt triển khai tại các cơ sở Đoàn trên cả nước gồm: Ngày cao điểm "Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh", Ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh", Ngày Đoàn viên.

Phó thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại lễ khởi động Tháng Thanh niên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nội dung trọng tâm trong Tháng Thanh niên năm 2025 là việc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên cả nước bám sát Kế hoạch tổ chức Tháng Thanh niên để triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần "5 rõ" của Thủ tướng Chính phủ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Các nội dung, hoạt động trong Tháng Thanh niên phải thiết thực, hiệu quả, chú trọng chất lượng, có sản phẩm cụ thể, không chạy theo hình thức, tránh lãng phí. Và để làm được điều đó, một yêu cầu quan trọng là phải đẩy mạnh chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn, tận dụng những tiện ích của nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả công tác.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, phát biểu tại lễ khởi động Tháng Thanh niên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cũng theo anh Bùi Quang Huy, Tháng Thanh niên là dịp để chúng ta tập trung quán triệt sâu rộng các chủ trương mới của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. "Tôi đề nghị các cấp bộ Đoàn cần nhanh chóng triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết, tập trung nghiên cứu và cụ thể hóa 57 giải pháp được xác định trong Chương trình hành động bằng các chương trình, hoạt động cụ thể ngay trong Tháng Thanh niên năm nay", anh Huy nói.

Anh Bùi Quang Huy đề nghị cần tạo môi trường để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát huy và hỗ trợ các ý tưởng, sáng kiến của thanh niên, nhất là trong tham gia chuyển đổi số quốc gia; phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong tham gia phong trào "Bình dân học vụ số" góp phần phổ cập, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho người dân, thu hẹp khoảng cách số trong xã hội.

Ông Nguyễn Lam, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, và anh Bùi Quang Huy tặng học bổng cho học sinh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên, Phó thủ tướng Lê Thành Long cho rằng Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành không gian rộng lớn, trường học thực tiễn phong phú, môi trường xã hội lành mạnh để các bạn trẻ thổi bùng ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, tinh thần dấn thân, không ngại gian khó, xung kích, đúng với tinh thần tinh thần: Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.

"Tôi đánh giá cao T.Ư Đoàn đã tổ chức đồng thời 2 hoạt động quan trọng là Lễ khởi động Tháng Thanh niên và chương trình "Tháng Ba biên giới", tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, góp phần phát triển KT-XH; đồng thời tích cực triển khai thực hiện công trình thanh niên toàn quốc về xóa nhà tạm, nhà dột nát nhằm hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025", Phó thủ tướng nói.

Phó thủ tướng cũng đề nghị đội ngũ thanh niên, với nòng cốt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cần tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trong đó lưu ý quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: Thanh niên cần tỏ rõ vai trò của mình trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, cần ý thức rõ về trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, phải là lực lượng đi đầu trong học tập, rèn luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, bền lòng, quyết tâm, đồng tâm, việc đáng làm phải quyết làm bằng được, ưu tiên hành động, nói ít làm nhiều, năng động, quyết đoán, nắm bắt và tranh thủ thời cơ, tuyệt đối không kiêu ngạo, tự mãn"; giữ vững tinh thần "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc"; hành động thiết thực: sáng tạo trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học; xung kích trong các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội.

Anh Nguyễn Tường Lâm cùng các thanh niên tham gia khánh thành công trình hàng cây thanh niên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần phát động và triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của thanh niên, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững...

Nhiều công trình, phần việc thiết thực

Sau lễ khởi động, T.Ư Đoàn tổ chức 5 đoàn công tác thực hiện các tuyến hoạt động vì cộng đồng tại Long An. Tại Trường tiểu học Gò Dung, ấp 6 xã An Thạnh, H.Bến Lức, đoàn công tác số 1 đã tặng tủ sách và trao nhiều bản đồ VN cho các em học sinh. Anh Bùi Quang Huy đã trực tiếp trao sách và quà cho các em, và mong rằng thông qua tủ sách (500 đầu sách) sẽ giúp các em sáng tạo hơn, học tập tốt hơn. Anh Huy cũng đề nghị Tỉnh đoàn Long An tiếp tục hỗ trợ thêm sách để các em có điều kiện tiếp cận với tri thức.

Tại khu công nhân khu nhà trọ ấp 4, xã An Thạnh, H.Bến Lức, chị Hoàng Thị Hợp (quê Đắk Lắk), công nhân khu công nghiệp Thạnh An, cho biết do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên chị và chồng đành gửi con cho ông bà (ở Đắk Lắk), đến Long An làm ăn. Tặng quà và chia sẻ với gia đình chị, anh Bùi Quang Huy đã động viên gia đình cố gắng làm ăn, tiết kiệm chi tiêu và đặc biệt chấp hành các quy định của địa phương nơi cư trú.

Anh Bùi Quang Huy tặng sách cho học sinh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Còn tại Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng (xã Thạnh Phú, H.Bến Lức), đoàn công tác đã khánh thành và bàn giao "Không gian cộng đồng" nhằm hỗ trợ thanh niên địa phương rèn luyện thể thao sau giờ làm việc. Chị Phạm Thị Bích Thùy, thanh niên địa phương, cho biết: "Tôi rất vui mừng vì "Không gian cộng đồng" sẽ giúp tôi và các bạn trẻ rèn luyện sức khỏe, kết nối gia đình và bạn bè".

Trong buổi sáng, 4 đoàn công tác khác cũng đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng; thăm Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ thực hiện thi công 3.000 km cao tốc đường bộ Bắc - Nam qua địa phận tỉnh Long An; triển khai công trình "Con đường bích họa"; khảo sát thực tế mô hình "Chợ dân sinh không dùng tiền mặt"; khởi công "Nhà tình bạn"; trồng cây xanh; thăm và trao tặng quà thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại khu nhà trọ; khánh thành, bàn giao công trình "Thắp sáng đường quê", "Thắp sáng đường biên"; khởi công cầu giao thông nông thôn; tặng 30 bồn chứa nước hỗ trợ người dân phòng, chống hạn mặn; thực hiện công trình đường cờ Tổ quốc; khánh thành "Phòng tin học cho em"... Lễ khởi động Tháng Thanh niên có sự đồng hành, hỗ trợ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Tính đến nay, các cấp bộ Đoàn, Hội trong cả nước đã đăng ký triển khai 7.809 đội hình thanh niên tình nguyện "Bình dân học vụ số"; tổ chức 8.704 hoạt động tập huấn, phổ cập kỹ năng số cho hơn 1.444.212 người dân. Hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025", đến nay, các cấp bộ Đoàn đã đăng ký tham gia xóa 1.818 căn nhà tạm, nhà dột với tổng giá trị hỗ trợ trên 42,6 tỉ đồng. Đồng thời triển khai các hoạt động tình nguyện hỗ trợ hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc tại 23 địa phương có các dự án đường bộ cao tốc đi qua; triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương… Đến hết ngày 25.2, các cấp bộ Đoàn cả nước đã chủ động đăng ký thực hiện công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên năm 2025 bao gồm: Thành lập 36.904 đội hình Thanh niên tình nguyện; 40.419 công trình, phần việc; hỗ trợ 4.876 địa bàn với hơn 94.000 người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện 16.978 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; hơn 14.000 hoạt động tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; 7.819 hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 18.152 hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Lam, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư và anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, thăm và động viên gia đình công nhân khó khăn ẢNH: NGỌC DƯƠNG