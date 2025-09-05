Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Tây Ninh kiến nghị làm tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài nối với TP.HCM

Thanh Quân
Thanh Quân
05/09/2025 11:01 GMT+7

UBND tỉnh Tây Ninh kiến nghị TP.HCM cùng đề xuất Chính phủ và Bộ Xây dựng bổ sung tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào đồ án điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia.

Ngày 5.9, tin từ UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, tỉnh đã có văn bản gửi UBND TP.HCM kiến nghị phối hợp rà soát, tổng hợp các tuyến giao thông trọng điểm kết nối 2 địa phương. Trong đó, Tây Ninh kiến nghị TP.HCM cùng đề xuất Chính phủ và Bộ Xây dựng bổ sung tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào đồ án điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia.

Tây Ninh kiến nghị làm tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài nối với TP.HCM - Ảnh 1.

Khu vực Mộc Bài sẽ là điểm cuối của tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài

ẢNH: THANH QUÂN

Tuyến đường sắt này đã được Bình Dương và Tây Ninh cũ (nay là TP.HCM và Tây Ninh) đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; đồng thời được cập nhật trong Quy hoạch vùng Đông Nam bộ theo Quyết định 370 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa được đưa vào đồ án quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia và quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài dài khoảng 57 km, trong đó đoạn qua Tây Ninh khoảng 27 km, đoạn qua TP.HCM khoảng 30 km. Điểm đầu tại ga Tân Hưng (TP.HCM), điểm cuối tại ga Mộc Bài (Tây Ninh), chạy song song với tuyến đường bộ động lực phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bình Dương - Tây Ninh.

Dự án được kỳ vọng thúc đẩy vận tải hàng hóa và hành khách, hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái dọc sông Sài Gòn - hồ Dầu Tiếng, đồng thời tăng cường kết nối logistics giữa TP.HCM, Tây Ninh và khu vực cửa khẩu Mộc Bài.

Ngoài đường sắt, UBND tỉnh Tây Ninh còn đề nghị TP.HCM ưu tiên đầu tư 9 điểm kết nối giao thông đường bộ giữa 2 địa phương, cũng như sớm triển khai nạo vét sông Sài Gòn để nâng cấp luồng vận tải từ cấp III lên cấp II, gắn với việc tận thu sản phẩm nạo vét phục vụ dự án Vành đai 4 TP.HCM.

TP.HCM nghiên cứu thêm cơ chế vượt trội để Vingroup, THACO, Savico, Becamex... làm metro

TP.HCM nghiên cứu thêm cơ chế vượt trội để Vingroup, THACO, Savico, Becamex... làm metro

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại cuộc họp giao ban tiến độ các dự án đường sắt đô thị (metro), sau khi nghe báo cáo, đề xuất các dự án của các nhà đầu tư cùng ý kiến của các sở, ngành, chuyên gia.

