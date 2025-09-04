Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Sạt lở đá khiến đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Trị bị hư hỏng, ách tắc

Thanh Lộc
Thanh Lộc
04/09/2025 12:23 GMT+7

Một vụ sạt lở đá tại khu vực gần ga Lạc Sơn (xã Tuyên Hóa, Quảng Trị) khiến một đoạn đường sắt bị lệch và ách tắc tạm thời.

Ngày 4.9, thông tin từ UBND xã Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa xảy ra sạt lở đá khiến một đoạn đường sắt Bắc - Nam bị xô lệch.

Sạt lở đá khiến đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Trị bị hư hỏng, ách tắc- Ảnh 1.

Đường sắt bị lệch do khối đá nặng rơi trúng

ẢNH: THANH LỘC

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 10 phút cùng ngày, 3 tảng đá lớn (từ 1,5 - 3 m3) từ sườn núi lăn xuống làm hư hỏng một đoạn đường sắt. May mắn thời điểm xảy ra vụ việc không có đoàn tàu nào di chuyển qua khu vực trên.

Sạt lở đá khiến đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Trị bị hư hỏng, ách tắc- Ảnh 2.

Khối đá lớn sạt lở từ sườn núi gần ga Lạc Sơn

ẢNH: THANH LỘC

Sự cố khiến các chuyến tàu trên tuyến Bắc - Nam qua Quảng Trị phải tạm dừng tại ga gần nhất. Ngay sau đó, ngành đường sắt đã phát thông báo khẩn để bảo đảm an toàn cho hành khách và phương tiện.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Trị đã huy động nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục để sớm thông tuyến trở lại.

Do ảnh hưởng của bão số 6, nhiều sườn đồi ở vùng núi Quảng Trị đã xảy ra sạt lở đất, mưa lớn cũng khiến mực nước ở thượng nguồn sông Hiếu vượt mức báo động 3.

