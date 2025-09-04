Sạt lở đá khiến đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Trị bị hư hỏng, ách tắc

Ngày 4.9, thông tin từ UBND xã Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa xảy ra sạt lở đá khiến một đoạn đường sắt Bắc - Nam bị xô lệch.

Đường sắt bị lệch do khối đá nặng rơi trúng ẢNH: THANH LỘC

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 10 phút cùng ngày, 3 tảng đá lớn (từ 1,5 - 3 m3) từ sườn núi lăn xuống làm hư hỏng một đoạn đường sắt. May mắn thời điểm xảy ra vụ việc không có đoàn tàu nào di chuyển qua khu vực trên.

Khối đá lớn sạt lở từ sườn núi gần ga Lạc Sơn ẢNH: THANH LỘC

Sự cố khiến các chuyến tàu trên tuyến Bắc - Nam qua Quảng Trị phải tạm dừng tại ga gần nhất. Ngay sau đó, ngành đường sắt đã phát thông báo khẩn để bảo đảm an toàn cho hành khách và phương tiện.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Trị đã huy động nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục để sớm thông tuyến trở lại.