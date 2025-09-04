Bờ biển Hội An sạt lở nghiêm trọng

Những ngày này, sau đợt gió mạnh và sóng lớn kéo dài, bờ biển Hội An tiếp tục "oằn mình" hứng chịu những cơn sóng hung hãn. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khu vực khối phố Tân Thành (P.Hội An Tây), một vệt sạt lở mới đã xuất hiện, kéo dài khoảng 300 m nằm song song với đường Nguyễn Phan Vinh. Vị trí này nằm ngoài khu vực đã được người dân gia cố bằng túi địa (bao cát), khiến cho xâm thực diễn ra nhanh chóng và bất thường. Những con sóng dữ dội đã khoét sâu vào bên trong, tạo thành một vách đứng cao từ 4 - 5 m. Ngay sát miệng vết khoét lớn này là hàng loạt villa du lịch, nhà hàng - những công trình từng kiên cố giờ đây trở nên chênh vênh, chỉ cách mép sạt lở chưa đầy 10 m.

Đoạn bờ biển dài khoảng 300 m qua khối phố Tân Thành bị sạt lở nghiêm trọng Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Để ứng cứu bờ biển Hội An, người dân và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp như dùng cọc tre, bao cát lớn gia cố. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, những "bờ đê tạm" này lại bị xé toạc bởi những con sóng lớn, cuốn trôi lượng lớn đất cát… Chủ một villa du lịch cho hay vị trí sạt lở chỉ cách cơ sở kinh doanh của ông chưa đầy 10 m. Mỗi ngày trôi qua, bờ biển lại sạt lở nghiêm trọng hơn. Tốc độ xâm thực bất thường và nhanh hơn hẳn những năm trước. Năm nào ông cũng bỏ kinh phí đầu tư gia cố bằng bao tải cát, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời... "Một số công trình du lịch trước đây nằm sâu trong đất liền, nay sóng đã tiến sát móng. Nếu không có biện pháp kè hữu hiệu, mùa mưa bão sắp tới, villa của tôi cũng như nhiều nhà hàng khác dọc bờ biển sẽ đổ sập bất cứ lúc nào", chủ villa du lịch nói.

Sạt lở khoét sâu vào bên trong, tạo thành vách đứng cao từ 4 - 5 m Ảnh: MẠNH CƯỜNG

G IẢI PHÁP ỨNG PHÓ "NHƯ MUỐI BỎ BIỂN"

Bà Nguyễn Thị Lưu (62 tuổi, ở khối phố Tân Thành) cho hay tình trạng sạt lở bờ biển ở Hội An không phải là câu chuyện mới. "Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm rồi. Riêng đoạn qua khối phố Tân Thành thì mới bị khoảng 5 tháng trở lại đây, nhưng tốc độ xâm thực nhanh và bất thường", bà Lưu nói.

Theo bà Lưu, những giải pháp ứng phó từ dùng cọc tre đến bao cát lớn để gia cố chỉ là "muối bỏ biển". Sóng lớn vẫn cứ khoét sâu vào bờ, đe dọa tài sản của người dân và các cơ sở hạ tầng du lịch.

Kè tạm bằng những bao cát lớn chỉ là giải pháp tạm thời Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Mới đây, đoàn công tác của Sở NN-MT TP.Đà Nẵng đã đến kiểm tra thực địa tình hình sạt lở bờ biển Hội An đoạn qua khối phố Tân Thành. Đoàn ghi nhận vị trí sạt lở nằm tại bãi nuôi C7, thuộc gói thầu số 2 của dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An. Tuy nhiên, bãi nuôi C7 này vẫn chưa được triển khai thi công (bằng cách bơm cát tạo bãi), trong khi tình trạng xói lở tại đây lại diễn ra dữ dội.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND P.Hội An Tây, cho hay sau đợt áp thấp nhiệt đới vừa rồi, khu vực bờ biển Hội An đoạn qua địa bàn phường tiếp tục sạt lở nghiêm trọng. Vị trí sạt lở nằm tiếp giáp với dự án kè ngầm trước đây do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam cũ làm chủ đầu tư. Trước thực trạng này, phường đã báo cáo UBND TP.Đà Nẵng, Sở NN-MT để có hướng xử lý. "Để đầu tư đê ngầm chống sạt lở thì quy mô đầu tư rất lớn, nằm ngoài khả năng, phạm vi của địa phương. Nếu khu vực này không sớm có biện pháp kè, sạt lở sẽ tiếp tục phá, ăn sâu thêm vào đất liền, khiến chúng ta mất luôn bãi tắm này", ông Dũng nói.