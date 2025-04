Sạt lở bờ kè sông Tiền

"Mới sử dụng vài năm đã sạt lở"

Theo hồ sơ, kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực TT.Thường Thới Tiền (gọi tắt là kè Thường Thới Tiền) thuộc dự án "Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng", do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan Phát triển quốc tế Úc (AusAID) tài trợ, tổng chiều dài hơn 4 km.

Công trình được giao cho Sở NN-PTNT Đồng Tháp (nay là Sở NN-MT Đồng Tháp) làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là chống xói lở bờ sông Tiền, bảo đảm an toàn, ổn định lâu dài cho hơn 10.000 hộ dân đang sinh sống trong TT.Thường Thới Tiền; đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong đó, đoạn kè bị sạt lở thuộc giai đoạn 1 của dự án, chiều dài hơn 2,7 km, tổng mức đầu tư 271,4 tỉ đồng. Công trình được khởi công cuối năm 2015 và nghiệm thu, đưa vào sử dụng tháng 3.2017. Đến tháng 3.2018, công trình hết thời hạn bảo hành.

Kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực TT.Thường Thới Tiền (giai đoạn 1) bị sạt lở nhiều đoạn ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện dọc tuyến kè Thường Thới Tiền có nhiều đoạn bị sạt lở. Cụ thể, khu vực đối diện Nhà máy chế biến trái cây Nova Thabico có một đoạn dài hơn 60 m sạt lở, gây hư hỏng toàn bộ phần chân và mái kè. Để hạn chế sạt lở chân kè, bờ kè được dùng vải địa chất kỹ thuật che phủ, nhưng bằng mắt thường vẫn dễ dàng thấy "hàm ếch" dưới chân kè khá lớn. Xung quanh khu vực sạt lở xuất hiện nhiều vết nứt, có dấu hiệu sụp lún, sạt lở tiếp.

Cách đó không xa về phía hạ lưu là điểm kè bị sụp lún, sạt lở tương tự. Toàn bộ phần chân và một phần mái kè với chiều dài khoảng 30 m bị hư hỏng. Tiếp tục di chuyển dọc bờ kè về thượng lưu cách đó khoảng 1 km, PV phát hiện một đoạn kè khác bị sạt lở chân và mái kè. Nếu không được khắc phục, khu vực này sẽ sạt lở thêm, do các vị trí sạt lở đã có hiện tượng sụt lún.

Ông L.H.P (42 tuổi, ngụ khóm Thượng 1, TT.Thường Thới Tiền) cho biết: "Không hiểu vì lý do gì bờ kè mới sử dụng vài năm đã bị sạt lở nhiều đoạn mà chưa thấy khắc phục".

Theo Sở NN-MT Đồng Tháp, từ tháng 10.2024 đến 18.12.2024, đoạn kè dài 2,7 km của giai đoạn 1 đã 4 lần bị sạt lở tại 3 vị trí, hư hỏng toàn bộ phần chân kè, mái kè, tổng chiều dài 116 m.

K HẮC PHỤC TRƯỚC MÙA LŨ 2025

Sau khi xảy ra sạt lở kè Thường Thới Tiền, Sở NN-MT Đồng Tháp đã phối hợp UBND H.Hồng Ngự và các đơn vị liên quan khảo sát; đồng thời đề nghị Viện Kỹ thuật biển khảo sát hiện trạng để có giải pháp khắc phục.

Vị trí sạt lở có hiện tượng lan rộng ẢNH: TRẦN NGỌC

Kết quả khảo sát, đánh giá của Viện Kỹ thuật biển cho thấy, địa hình lòng sông bị hạ thấp rất nhiều so với giai đoạn nghiệm thu hoàn thành công trình. Mức hạ thấp phổ biến từ 2 - 7 m, phạm vi hạ thấp từ thảm đá kè ra phía ngoài sông khoảng 180 - 200 m so với thời điểm nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Cần phải khảo sát địa hình toàn bộ lòng sông phạm vi công trình và khu vực lân cận để có giải pháp xử lý, khắc phục, đảm bảo ổn định công trình. Đồng thời, đoạn kè được bàn giao cho địa phương quản lý nhiều năm nhưng không được quan trắc, theo dõi thường xuyên; không kiểm tra, sửa chữa công trình trước và sau mùa mưa lũ để đảm bảo an toàn.

Liên quan vụ việc, ngày 15.4, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đã làm việc với các ngành liên quan của tỉnh về phương án khắc phục. Qua đó, ông Tuấn thống nhất cho thuê đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm phù hợp khảo sát, đánh giá toàn diện nguy cơ mất an toàn và đề xuất giải pháp xử lý căn cơ, hiệu quả. Đồng thời, giao Sở

NN-MT Đồng Tháp làm chủ đầu tư chịu trách nhiệm, đảm bảo xử lý triệt để các vị trí sụp lún, sạt lở, gia cố các điểm kè tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trước mùa lũ năm 2025.