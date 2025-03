Công an tỉnh Bắc Ninh giải cứu thành công bé gái bị bắt làm con tin

Thượng tá Phạm Văn Ngư, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh), cho biết khoảng 4 giờ ngày 27.3, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo của Công an P.Phượng Mao (TX.Quế Võ, Bắc Ninh), về việc một nam thanh niên đi xe máy ập vào nhà cháu T.T.T.T (9 tuổi) ở khu phố Mao Dọc (P.Phượng Mao).

Đối tượng dùng 2 con dao (dạng dao thái thịt) khống chế cháu bé trên tầng 2, yêu sách đòi cung cấp 1 xe máy và tiền để bỏ trốn.

Bé gái 9 tuổi bị đối tượng khống chế ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động lực lượng có mặt ngay tại hiện trường, tổ chức giải cứu nạn nhân. Tại hiện trường, đối tượng đưa ra nhiều yêu sách và luôn kề dao vào cổ cháu T.

Theo thượng tá Phạm Văn Ngư: "Sau 4 tiếng 30 phút giằng co, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cung cấp xe máy, cung cấp tiền cho đối tượng để đối tượng dịch chuyển từ tầng 2 xuống. Tuy nhiên, đối tượng vẫn khống chế, kề dao vào cổ cháu bé nhằm chạy ra xe để tẩu thoát.

Nhưng lực lượng cảnh sát đã tiếp tục dùng biện pháp để phân tán tư tưởng của đối tượng. Lợi dụng lúc đối tượng dịch chuyển con dao ra khỏi cổ cháu bé, lực lượng công an đã ập vào giải thoát thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cháu bé".

Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ Phan Văn Tuấn

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Đối tượng đã bị bắt giữ cùng các vật chứng. Qua xác minh ban đầu, đối tượng tên Phan Văn Tuấn, sinh ngày 6.5.1983, ở tại Tam Kiệt (xã Hữu Bằng, H.Kiến Thụy, Hải Phòng).

Phan Văn Tuấn có 3 tiền án, tiền sự. Kết quả test nhanh cho thấy nghi phạm này dương tính với ma túy.

Cháu bé được giải cứu sau hơn 4 giờ bị Phan Văn Tuấn khống chế làm con tin

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo xác xác minh ban đầu, ngày 26.3, Phan Văn Tuấn cầm dao đến Trạm Y tế tại P.Cổ Thành (H.Chí Linh, Hải Dương) sách nhiễu cán bộ y tế. Nhận được tin báo, Công an P.Cổ Thành đã tiến hành xử lý. Phan Văn Tuấn chạy ra đường, khống chế xe máy và anh T.M.C (22 tuổi) tại P.Đồng Tâm (H.Chí Linh, Hải Dương), yêu cầu anh C. chở về hướng TX.Quế Võ (Bắc Ninh).

Đến đây, anh C. thấy tổ tuần tra ban đêm của lực lượng công an, đã lao về hướng đó và kêu "cướp". Lượng lượng tổ tuần tra đã giải cứu được anh C. và truy bắt đối tượng. Phan Văn Tuấn chạy về một quán ăn, cướp xe máy của anh N.V.B (sin năm 1992) rồi lao thẳng vào nhà cháu T.T.T.T và xảy ra sự việc trên.

Thượng tá Phạm Văn Ngư cho biết: "Hiện lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xét hỏi đối tượng. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng đã sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến "ngáo đá", bắt người trái pháp luật, cướp tài sản, bắt cóc tống tiền. Công an tỉnh sẽ tiến hành điều tra và khởi tố vụ án và bắt giam đối tượng".